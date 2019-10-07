Скауты "Юнайтед" снова просматривали Дембеле

Мусса Дембеле В воскресенье вечером скауты "Манчестер Юнайтед" в очередной раз просматривали нападающего "Лиона" Муссу Дембеле.

Недавно главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб попытается купить нападающего в январе, и Дембеле как раз называется в числе трансферных целей "Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail, накануне скауты "Юнайтед" посетили матч "Лиона" в Лиге 1 против "Сент-Этьена", став свидетелями того, как Мусса вышел на замену во втором тайме и нанес единственный удар своей команды в створ.

В этом сезоне наставник "Лиона" Силвиньо активно использует ротацию, поэтому 23-летний француз не впервые оказывается на скамейке запасных. Этот фактор может быть на руку "Юнайтед", где Дембеле готовы предложить твердое место в стартовом составе.

Добавим, в этой кампании "дьяволы" испытывает колоссальные проблемы с голами. Последний и единственный раз подопечные Сульшера забивали более одного мяча за матч еще в первом туре Премьер-Лиги, когда они разгромили "Челси" со счетом 4:0.


Метки Дембеле, Лион, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2019 08:00

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  1. alexomck 07.10.2019 08:54 # alexomck
    да придет спаситель!

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  2. lambert757 07.10.2019 08:48 # lambert757
    Да он деревяшка. Окажется очередным неудачным дорогостоящем трансфертом

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  3. naby-keita 07.10.2019 08:48 # naby-keita
    Поиграл в Британии и Франции, хоть и молод, но опыт международного футбола есть. В МЮ будет тащить
    одобряю

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  4. qwerd 07.10.2019 08:21 # qwerd
    Брать лавочника команды лиги 1?

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