Скауты "Юнайтед" снова просматривали Дембеле

В воскресенье вечером скауты "Манчестер Юнайтед" в очередной раз просматривали нападающего "Лиона" Муссу Дембеле.

Недавно главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб попытается купить нападающего в январе, и Дембеле как раз называется в числе трансферных целей "Юнайтед".



Как сообщает Daily Mail, накануне скауты "Юнайтед" посетили матч "Лиона" в Лиге 1 против "Сент-Этьена", став свидетелями того, как Мусса вышел на замену во втором тайме и нанес единственный удар своей команды в створ.



В этом сезоне наставник "Лиона" Силвиньо активно использует ротацию, поэтому 23-летний француз не впервые оказывается на скамейке запасных. Этот фактор может быть на руку "Юнайтед", где Дембеле готовы предложить твердое место в стартовом составе.



Добавим, в этой кампании "дьяволы" испытывает колоссальные проблемы с голами. Последний и единственный раз подопечные Сульшера забивали более одного мяча за матч еще в первом туре Премьер-Лиги, когда они разгромили "Челси" со счетом 4:0.