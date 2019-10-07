Гари Невилл обвинил в бедах "Юнайтед" руководство

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что сейчас "красные дьяволы" расплачиваются за плохие решения своего руководства.

Проиграв 1:0 "Ньюкаслу" в воскресенье, "Юнайтед" продлил свою серию без побед на выезде до 11 матчей. Команда Оле Гуннара Сульшера продолжает демонстрировать удручающий футбол, однако Невилл спешит встать на защиту главного тренера и перевести стрелки на исполнительного директора Эда Вудворда с владельцами клуба.



"По своему духу они не выглядят командой, которая отправляется на выезды побеждать. Они упускают контроль над игрой в матчах. Думаю, они играют не так уж плохо, но они не беспощадны, не убийственны. Качество их футбола оставляет желать лучшего, состав недостаточно хорош, а прямо сейчас они делают шаг назад".



"Их кадровая политика провальна уже несколько лет, они превратились в солянку из игроков, приведенных тренерами различных стилей. Теперь им нужно поправить стиль, поправить свою кадровую политику, а затем пойти и пригласить правильных игроков. Они пригласили троих игроков правильного типа минувшем летом, но нужно еще пять или шесть".



"Им нужен еще один центральный защитник, им нужен левый защитник, им нужны два центральных полузащитника, им нужен фланговый игрок, им нужен центральный нападающий топ-уровня. Их состав нуждается в пяти-шести игроках топ-уровня, и это будет стоить кучу денег. Надеюсь, они смогут дополнить таких игроков молодежью, потому что в этой молодежи есть кое-какой талант".



"Руководству нельзя паниковать. Они ответственны за эту неудачную кадровую политику, за неудачный выбор тренеров, за доверие им и за избавление от них. Они перепробовали тренеров с различными стилями, и теперь Оле Гуннар Сульшер направляет клуб в совершенно другом направлении".



"Если руководство меняет направление каждые два года, инвестируя по 250 миллионов фунтов при каждом тренере, у тебя непременно будут большие проблемы".



"Сейчас "Манчестер Юнайтед" расплачивается за плохие решения на уровне руководства, и Оле Гунннар Сульшер должен убедиться, что он получит возможность потратить деньги, как его предшественники, после того, как расчистит весь этот беспорядок, что был оставлен до него".



"Если "Манчестер Юнайтед" хорошо поработает на трансферном рынке в следующие три-четыре окна, у них появится какой-то хребет. Если нет, они продолжат страдать", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.