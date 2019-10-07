Гари Невилл обвинил в бедах "Юнайтед" руководство
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что сейчас "красные дьяволы" расплачиваются за плохие решения своего руководства.
Проиграв 1:0 "Ньюкаслу" в воскресенье, "Юнайтед" продлил свою серию без побед на выезде до 11 матчей. Команда Оле Гуннара Сульшера продолжает демонстрировать удручающий футбол, однако Невилл спешит встать на защиту главного тренера и перевести стрелки на исполнительного директора Эда Вудворда с владельцами клуба.
"По своему духу они не выглядят командой, которая отправляется на выезды побеждать. Они упускают контроль над игрой в матчах. Думаю, они играют не так уж плохо, но они не беспощадны, не убийственны. Качество их футбола оставляет желать лучшего, состав недостаточно хорош, а прямо сейчас они делают шаг назад".
"Их кадровая политика провальна уже несколько лет, они превратились в солянку из игроков, приведенных тренерами различных стилей. Теперь им нужно поправить стиль, поправить свою кадровую политику, а затем пойти и пригласить правильных игроков. Они пригласили троих игроков правильного типа минувшем летом, но нужно еще пять или шесть".
"Им нужен еще один центральный защитник, им нужен левый защитник, им нужны два центральных полузащитника, им нужен фланговый игрок, им нужен центральный нападающий топ-уровня. Их состав нуждается в пяти-шести игроках топ-уровня, и это будет стоить кучу денег. Надеюсь, они смогут дополнить таких игроков молодежью, потому что в этой молодежи есть кое-какой талант".
"Руководству нельзя паниковать. Они ответственны за эту неудачную кадровую политику, за неудачный выбор тренеров, за доверие им и за избавление от них. Они перепробовали тренеров с различными стилями, и теперь Оле Гуннар Сульшер направляет клуб в совершенно другом направлении".
"Если руководство меняет направление каждые два года, инвестируя по 250 миллионов фунтов при каждом тренере, у тебя непременно будут большие проблемы".
"Сейчас "Манчестер Юнайтед" расплачивается за плохие решения на уровне руководства, и Оле Гунннар Сульшер должен убедиться, что он получит возможность потратить деньги, как его предшественники, после того, как расчистит весь этот беспорядок, что был оставлен до него".
"Если "Манчестер Юнайтед" хорошо поработает на трансферном рынке в следующие три-четыре окна, у них появится какой-то хребет. Если нет, они продолжат страдать", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
07.10.2019 07:00
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Последние комментарии:
10.03.2019 21:31 #
superglor
Все, закончилась лафа. Продолжалась чуть дольше чем я предполагал но суть ясна. Игроки хотели поиграть в свое удовольствие, приход Сульшера дал им это. Хватило на 10 матчей.
Сейчас все выдохлись, задор поуменьшился, нужно начинать тренерскую работу по сохранению свежести и мотивации, а Сульшер в этом просто нулина безмозглая что и показала его работа в Кардиффе. Да что Кардифф, ему ведь даже Саф не доверял весь матч провести, потому что понимал что тот сдохнет за 20-30 минут. Вся его карьера - это выйти на коротенький отрезок и потратить безмозгло все имеющиеся силы, чтобы потом неделю отдыхать. Тут даже физрук Эмери на две головы образованнее.
Дай человеку рыбу - он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу - он будет сыт всю жизнь.
МЮ учиться не стал и взял рыбу. Пригородный уровень образования, что с вас взять.
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Он прав лишь отчасти. Да это ошибкИ руководства, которые тянутся не первый год, но и сульшер тоже тут прилично виноват. Нахуй их всех из клуба
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А вот и легенды маню подтянулись, нужно дать сульшеру время, он действительно ведет клуб в совсем другую сторону нежели ван гал и мавриньо, в зону вылета, при таком курсе топ игроки обязательно придут, просто надо потратить еще денег
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