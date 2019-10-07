"Лестер" начал искать замену Бену Чилуэллу

"Лестер" приступил к поискам левого защитника, опасаясь ухода Бена Чилуэлла по окончании сезона.

Интерес к Чилуэллу существовал еще минувшим летом, когда о покупке Бена подумывал "Манчестер Сити". Однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола решил сохранить доверие прогрессирующему Александру Зинченко и дать второй шанс Бенжамену Менди.



Начало сезона показало, что Зинченко нестабилен, а Менди так до конца и не решил свои проблемы со здоровьем, и это дает повод "Сити" возобновить интерес к 22-летнему Чилуэллу.



Однако Бен настолько уверенно начал новый сезон, что "Сити" едва ли будет единственным претендентом на защитника сборной Англии. В борьбу за Чилуэлла может вступить и "Челси", который дожидается истечения трансферного запрета.



Как утверждает The Sun, главный тренер "лис" Брендан Роджерс планирует сохранить Чилуэлла до конца сезона, но уже отдал указание своим скаутам найти другого таланта на позицию левого защитника.



Также сообщается, что за Чилуэлла "Лестер" рассчитывает выручить 50 миллионов фунтов.