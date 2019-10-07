Мэтти Лонгстафф: "Мечтал забить "Юнайтед"

Полузащитник "Ньюкасла" Мэтти Лонгстафф признался, что предыдущей ночью он мечтал забить гол в ворота "Манчестер Юнайтед".

Кадровые проблемы, а также разгром 5:0 от "Лестера" в прошлый уикенд заставили главного тренера "сорок" Стива Брюса устроить дебют младшему брату Шона Лонгстаффа в Премьер-Лиге против "красных дьяволов".



19-летний англичанин расположился в опорной зоне и проявил себя с лучшей стороны в воскресном матче на "Сент-Джеймс Парк", забив гол, который и принес "Ньюкаслу" победу. Мэтти сложно поверить, что это произошло с ним наяву.



"Было невероятно сыграть вместе с Шоном. Мы привыкли вместе пинать мяч во дворе, пока мы росли, поэтому оказаться с ним в одной команде нашего родного клуба и одержать победу против соперника вроде "Манчестер Юнайтед" — это немного нереально".



"О том, что я в составе, я узнал вчера после тренировки. После такого у тебя начинает слегка крутить живот, ты становишься немного нервным и толком не можешь заснуть".



"Когда прошлым вечером я отправлялся в кровать, то мечтал о том, чтобы забить, но я никогда не мог подумать, что это произойдет на самом деле. Моя мечта исполнилась. Я предельно счастлив", — цитирует Лонгстаффа Daily Mirror.