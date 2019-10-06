Сульшер: "Ливерпуль" — идеальный соперник для следующего матча"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает "Ливерпуль" идеальным соперником для следующего матча его команды.

Проиграв в воскресенье "Ньюкаслу" со счетом 1:0, "красные дьяволы" продлили свою черную полосу и теперь занимают только 12-ю позицию в Премьер-Лиге.

Сразу после международного перерыва "Юнайтед" сыграет с лидирующим "Ливерпулем", который одержал 17 побед побед подряд в Премьер-Лиге с учетом прошлого сезона, но Сульшер даже рад этому.

"Это идеально, что следующий матч мы играем против "Ливерпуля".

"Каково решение наших проблем? Это вопрос на миллион долларов. Если ты будешь работать только в солнечные дни, ты никогда не достигнешь своей цели".

"Мы расстроены. Мы были лишены нескольких ключевых игроков, но это не оправдание. Мы трудились изо всех сил, но в данный момент мы в непривычном для себя положении".

"Некоторым парням немного не хватает хладнокровия, и мы создали недостаточно моментов, чтобы выиграть матч".

"Соперник оставался сплоченным, а мы не создавали моментов. К счастью для нас, теперь будет международный перерыв. Мы получим время, чтобы обдумать эти восемь матчей. Мы сядем и проанализируем происходящее, а также надеюсь, некоторые игроки вернутся в строй".

"Это моя ответственность. Я должен разобраться, что происходит у них в головах. Молодым парням не хватает уверенности — им нужна помощь опытных игроков и персонала", — цитирует Сульшера Liverpool Echo.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1802

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zairon 07.10.2019 00:16 # zairon
    Идеальный матч, чтоб пойти за столик к Моуринье

    (ответить)

  2. chebrec 06.10.2019 23:52 # chebrec
    Да будет так

    (ответить)

  3. lambert757 06.10.2019 23:23 # lambert757
    Оле, к сожалению для тебя матч с Ливерпулем будет последним в качестве тренера мю

    (ответить)

  4. farot 06.10.2019 23:10 # farot
    идеальный, чтобы разбогатеть

    (ответить)

  5. blackdreamer 06.10.2019 23:09 # blackdreamer
    горлум просто хочет повторить последний матч маура в мю

    (ответить)

  6. scouser2005 06.10.2019 23:05 # scouser2005
    А этот мазохист мне нравиться.. Будь долго на скамье.

    (ответить)

  7. wilegend 06.10.2019 23:02 # wilegend
    цитирует Сульшера Liverpool Echo.

    надеюсь стульчер тут на долгие года

    (ответить)

  8. wilegend 06.10.2019 23:00 # wilegend
    Для последнего*

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: