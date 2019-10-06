Сульшер: "Ливерпуль" — идеальный соперник для следующего матча"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает "Ливерпуль" идеальным соперником для следующего матча его команды.

Проиграв в воскресенье "Ньюкаслу" со счетом 1:0, "красные дьяволы" продлили свою черную полосу и теперь занимают только 12-ю позицию в Премьер-Лиге.



Сразу после международного перерыва "Юнайтед" сыграет с лидирующим "Ливерпулем", который одержал 17 побед побед подряд в Премьер-Лиге с учетом прошлого сезона, но Сульшер даже рад этому.



"Это идеально, что следующий матч мы играем против "Ливерпуля".



"Каково решение наших проблем? Это вопрос на миллион долларов. Если ты будешь работать только в солнечные дни, ты никогда не достигнешь своей цели".



"Мы расстроены. Мы были лишены нескольких ключевых игроков, но это не оправдание. Мы трудились изо всех сил, но в данный момент мы в непривычном для себя положении".



"Некоторым парням немного не хватает хладнокровия, и мы создали недостаточно моментов, чтобы выиграть матч".



"Соперник оставался сплоченным, а мы не создавали моментов. К счастью для нас, теперь будет международный перерыв. Мы получим время, чтобы обдумать эти восемь матчей. Мы сядем и проанализируем происходящее, а также надеюсь, некоторые игроки вернутся в строй".



"Это моя ответственность. Я должен разобраться, что происходит у них в головах. Молодым парням не хватает уверенности — им нужна помощь опытных игроков и персонала", — цитирует Сульшера Liverpool Echo.