Де Хеа: "Не знаю, что происходит"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа раскритиковал своих партнеров по команде после поражения в гостях у "Ньюкасла".

Единственный гол 19-летнего Мэтти Лонгстаффа ознаменовал минимальное поражение "красных дьяволов" на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.

Этот результат отбросил "Юнайтед" на 12-ю позицию в Премьер-Лиге — теперь до зоны вылета всего два очка. Объяснить происходящее Де Хеа затрудняется.

"В чем нам нужно прибавить? Во всем. Многие вещи нужно улучшить".

"Это неприемлемо, и это творится с нами не в одном матче, а весь сезон. Это самый сложный период за все то время, что я здесь нахожусь. Я не знаю, что происходит. Мы даже не можем забить один гол за два матча. Прошу прощения у фанатов. Мы не опустим руки".

"Мы так и не создали никаких реальных моментов. Мы хорошо оборонялись. Команда должна сделать шаг вперед. У нас травмированы кое-какие важные игроки, но это не оправдание. Мы "Манчестер Юнайтед", и нам нужно продолжать упорно тренироваться, сражаться, а также побеждать в матчах", — цитирует Де Хеа The Independent.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 22:00

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  1. sisyazavr 06.10.2019 22:20 # sisyazavr
    Просто не тянут

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  2. van-der-slav 06.10.2019 22:11 # van-der-slav
    История происходит
    вот касл впервые за сезон дома выиграл
    вот брюс впервые в карьере выиграл у мю
    вот мю сосет похлеще чем при мойесе

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  3. kuku-ruku 06.10.2019 22:02 # kuku-ruku
    Мы, блеадь, тоже не понимаем что происходит.

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