Де Хеа: "Не знаю, что происходит"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа раскритиковал своих партнеров по команде после поражения в гостях у "Ньюкасла".
Единственный гол 19-летнего Мэтти Лонгстаффа ознаменовал минимальное поражение "красных дьяволов" на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.
Этот результат отбросил "Юнайтед" на 12-ю позицию в Премьер-Лиге — теперь до зоны вылета всего два очка. Объяснить происходящее Де Хеа затрудняется.
"В чем нам нужно прибавить? Во всем. Многие вещи нужно улучшить".
"Это неприемлемо, и это творится с нами не в одном матче, а весь сезон. Это самый сложный период за все то время, что я здесь нахожусь. Я не знаю, что происходит. Мы даже не можем забить один гол за два матча. Прошу прощения у фанатов. Мы не опустим руки".
"Мы так и не создали никаких реальных моментов. Мы хорошо оборонялись. Команда должна сделать шаг вперед. У нас травмированы кое-какие важные игроки, но это не оправдание. Мы "Манчестер Юнайтед", и нам нужно продолжать упорно тренироваться, сражаться, а также побеждать в матчах", — цитирует Де Хеа The Independent.
06.10.2019 22:00
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Последние комментарии:
Просто не тянут
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История происходит
вот касл впервые за сезон дома выиграл
вот брюс впервые в карьере выиграл у мю
вот мю сосет похлеще чем при мойесе
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Мы, блеадь, тоже не понимаем что происходит.
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