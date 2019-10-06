Де Хеа: "Не знаю, что происходит"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа раскритиковал своих партнеров по команде после поражения в гостях у "Ньюкасла".

Единственный гол 19-летнего Мэтти Лонгстаффа ознаменовал минимальное поражение "красных дьяволов" на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.



Этот результат отбросил "Юнайтед" на 12-ю позицию в Премьер-Лиге — теперь до зоны вылета всего два очка. Объяснить происходящее Де Хеа затрудняется.



"В чем нам нужно прибавить? Во всем. Многие вещи нужно улучшить".



"Это неприемлемо, и это творится с нами не в одном матче, а весь сезон. Это самый сложный период за все то время, что я здесь нахожусь. Я не знаю, что происходит. Мы даже не можем забить один гол за два матча. Прошу прощения у фанатов. Мы не опустим руки".



"Мы так и не создали никаких реальных моментов. Мы хорошо оборонялись. Команда должна сделать шаг вперед. У нас травмированы кое-какие важные игроки, но это не оправдание. Мы "Манчестер Юнайтед", и нам нужно продолжать упорно тренироваться, сражаться, а также побеждать в матчах", — цитирует Де Хеа The Independent.