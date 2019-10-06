Шакири: "Ни на секунду не пожалел о переходе в "Ливерпуль"

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что совершенно не жалеет о своем решении перейти в мерсисайдский клуб.

Летом 2018 Шакири покинул вылетевший из Премьер-Лиги "Стоук" и по сделке стоимостью 13.5 млн. фунтов присоединился к "Ливерпулю", где так и не стал основным игроком.

Тем не менее, 27-летний швейцарец все равно видит позитив в своей ситуации, напоминая, что сделал свой вклад в завоевание "красными" трофея Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

"Я ни на секунду не пожалел о своем переходе в "Ливерпуль". Многие списали меня со счетов в "Стоуке", но кто еще может похвастать, что после вылета из Премьер-Лиги сразу стал победителем Лиги Чемпионов?"

"Я знаю, на что я способен, а также знаю, что я хорошо подхожу для английского футбола. Своей игрой за "Стоук" я заслужил контракт с "Ливерпулем". Это просто шаг вперед в моей карьере, и каждый бы хотел оказаться на моем месте".

"Я был в стартовом составе на ответный полуфинальный матч против "Барселоны". Матч, который войдет в клубную историю. А благодаря двум моим голам против вечных врагов из "Манчестер Юнайтед" они до сих пор часто называют меня легендой".

"За исключением того факта, что я бы хотел играть чаще, я счастлив в "Ливерпуле". У меня есть определенный статус в команде, потому что я один из опытных игроков. Думаю, я один из лидеров", — сообщил Шакири Schweizer Illustrierte.


Метки Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. machete147703 06.10.2019 21:38 # machete147703
    Забьет гвоздь в крышку твоего гроба и похоронит тебя где нить на мусорке!

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  2. tigerpool 06.10.2019 21:25 # tigerpool
    Забьет дубль скаму и уволит очередного их тренера

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  3. tursa 06.10.2019 21:24 # tursa
    «Думаю я один из лидеров»

    Я бы смело вместе солаха поставил, уверен покажет себя

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  4. lovrentiy 06.10.2019 21:16 # lovrentiy
    К скаму надо быть готовым, залечивай травмы и в строй.

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  5. shakur 06.10.2019 21:05 # shakur
    Редкий случай, когда игрока подписывают исключительно на скамейку

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  6. beatles-red 06.10.2019 21:01 # beatles-red
    За тот навес на голову Джини, уже заслужил быть в обойме

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