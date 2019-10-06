"Ньюкасл" обыграл "Юнайтед" благодаря голу своего 19-летнего дебютанта
19-летний Мэтти Лонгстафф отметил свой дебют в Премьер-Лиге голом, который принес его родному "Ньюкаслу" победу над "Манчестер Юнайтед" — 1:0.
На поражение 5:0 от "Лестера" главный тренер "сорок" Стив Брюс отреагировал, освежив стартовый состав своей команды с помощью Кирана Кларка, Деандре Йедлина, Йетро Виллемса, Мэтти Лонгстаффа и Аллана Сен-Максимена.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал шесть перестановок после унылых 0:0 с АЗ в Лиге Европы. Виктор Линделеф, Маркос Рохо, Брэндон Уильямс, Неманья Матич, Мейсон Гринвуд и Анхель Гомес уступили свои места в команде Харри Магуайру, Акселю Туанзебе, Эшли Янгу, Андреасу Перейре, Скотту Мактоминею и Маркусу Рэшфорду.
"Юнайтед" совершенно ничего не показывал в начале матча, кроме более-менее уверенного контроля мяча вдали от ворот. Первого опасного момента пришлось ждать до 28-й минуты, когда Лонгстафф-младший нанес удар с дистанции в перекладину.
Вскоре гости едва не остались вдесятером. Рефери Майк Дин подумывал удалить Мактоминея за грубый фол, однако система VAR вступилась за полузащитника "дьяволов".
На 39-й минуте Мигель Альмирон ворвался в штрафную "Юнайтед" по левому краю, но слишком замешкался и позволил Магуайру накрыть свой удар.
А спустя две минуты "дьяволы" впервые пробили в створ. Это Андреас Перейра с дистанции размял Мартина Дубравку.
Финальным аккордом первого тайма стал промах Магуайра в убойной позиции у чужих ворот. Харри никто не держал, и ему лишь оставалось головой опустить мяч в сетку после подачи углового, но мимо.
После перерыва "Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и принялся давить, пускай и без особых моментов. "Ньюкасл" же изредка контратаковал.
А когда показалось, что защита "сорок" трещит по швам и вот-вот случится гол, гол и случился — но не в те ворота. Хозяева провели очередную контратаку и после паса Виллемса с левого края штрафной на подступы к площадке Мэтти Лонгстафф неотразимо пробил низом — 1:0.
Никакой реакции со стороны "Юнайтед" на пропущенный гол не последовало. "Ньюкасл" комфортно довел дело до победы.
"Юнайтед" провел очередной удручающий матч и теперь находится всего в двух очках от зоны вылета. "Ньюкасл" определенно реабилитировался за унизительное поражение от "Лестера".
"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
06.10.2019 20:25
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Последние комментарии:
axaxa Рональда
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Ща срульшер снова скажет игрокам в раздевалке *ничего страшного ребят, отдыхайте, все ок * и скажет что нам не повезло, помойка е6аная, слов нет
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надеюсь куколду продлят контракт и купят новых магвакеров по 80 миллионов фунтов. адептам помойки мой пламенный привет...можете не вылазить из под насеста. сосите лёжа
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Я хуесосил Моура больше всех, но мне кажется он не лукавил когда сказал что 2-е место с таким МЮ в АПЛ это его лучшее достижение в карьере... с*ка он выиграл ЛЧ с Порту!!!
Хотя он как тренер сднил и игроков такой формации как он любит уже не найти
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Пидрасы блятттские позорники слов нету
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Ссаный де лихт
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Капец я кайфую когда в Италии 10 раз диктор кричит имя игрока , а в ответ трибуна фамилию
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Е6а четкий матч.
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Прощай голум
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Нихуя Юве рванул
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Сарризмооооооооооо
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reams как дела ?)
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Надеюсь хоть Интер порадует сегодня
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В гонке бля, за зону вылета.
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Сульшер верим !!! Глори глори ман юнайтед!!!
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Ребят де, обрыганы вторая команда Манчестера там в таблице? А то у меня только первые 10 мест таблица показывает)
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Сосите мою жопу, лузерхую не видать чемпионства один хуй
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"Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу" (0:1) в матче 8-го тура АПЛ.
Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 9 очков после 8 туров чемпионата и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Это худший старт с сезона-1989/90, когда «МЮ» набрал 8 очков после 8 туров, а закончил сезон на 13-й строчке. Чемпионом в том сезоне стал Ливерпуль (в последний раз).
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Что думаете о фигуре Сульшера в МЮ?
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прикиньте, пенсы просрали этой версии скума 0-4
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