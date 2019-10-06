"Ньюкасл" обыграл "Юнайтед" благодаря голу своего 19-летнего дебютанта

Мэтти Лонгстафф 19-летний Мэтти Лонгстафф отметил свой дебют в Премьер-Лиге голом, который принес его родному "Ньюкаслу" победу над "Манчестер Юнайтед" — 1:0.

На поражение 5:0 от "Лестера" главный тренер "сорок" Стив Брюс отреагировал, освежив стартовый состав своей команды с помощью Кирана Кларка, Деандре Йедлина, Йетро Виллемса, Мэтти Лонгстаффа и Аллана Сен-Максимена.

Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал шесть перестановок после унылых 0:0 с АЗ в Лиге Европы. Виктор Линделеф, Маркос Рохо, Брэндон Уильямс, Неманья Матич, Мейсон Гринвуд и Анхель Гомес уступили свои места в команде Харри Магуайру, Акселю Туанзебе, Эшли Янгу, Андреасу Перейре, Скотту Мактоминею и Маркусу Рэшфорду.

"Юнайтед" совершенно ничего не показывал в начале матча, кроме более-менее уверенного контроля мяча вдали от ворот. Первого опасного момента пришлось ждать до 28-й минуты, когда Лонгстафф-младший нанес удар с дистанции в перекладину.

Вскоре гости едва не остались вдесятером. Рефери Майк Дин подумывал удалить Мактоминея за грубый фол, однако система VAR вступилась за полузащитника "дьяволов".

На 39-й минуте Мигель Альмирон ворвался в штрафную "Юнайтед" по левому краю, но слишком замешкался и позволил Магуайру накрыть свой удар.

А спустя две минуты "дьяволы" впервые пробили в створ. Это Андреас Перейра с дистанции размял Мартина Дубравку.

Финальным аккордом первого тайма стал промах Магуайра в убойной позиции у чужих ворот. Харри никто не держал, и ему лишь оставалось головой опустить мяч в сетку после подачи углового, но мимо.

После перерыва "Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и принялся давить, пускай и без особых моментов. "Ньюкасл" же изредка контратаковал.

А когда показалось, что защита "сорок" трещит по швам и вот-вот случится гол, гол и случился — но не в те ворота. Хозяева провели очередную контратаку и после паса Виллемса с левого края штрафной на подступы к площадке Мэтти Лонгстафф неотразимо пробил низом — 1:0.

Никакой реакции со стороны "Юнайтед" на пропущенный гол не последовало. "Ньюкасл" комфортно довел дело до победы.

"Юнайтед" провел очередной удручающий матч и теперь находится всего в двух очках от зоны вылета. "Ньюкасл" определенно реабилитировался за унизительное поражение от "Лестера".

"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 20:25

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Последние комментарии:




  1. caxar 06.10.2019 22:28 # caxar
    axaxa Рональда

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  2. mufc1994 06.10.2019 22:27 # mufc1994
    Ща срульшер снова скажет игрокам в раздевалке *ничего страшного ребят, отдыхайте, все ок * и скажет что нам не повезло, помойка е6аная, слов нет

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  3. frisby 06.10.2019 22:24 # frisby
    надеюсь куколду продлят контракт и купят новых магвакеров по 80 миллионов фунтов. адептам помойки мой пламенный привет...можете не вылазить из под насеста. сосите лёжа

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  4. rj1992 06.10.2019 22:19 # rj1992
    Я хуесосил Моура больше всех, но мне кажется он не лукавил когда сказал что 2-е место с таким МЮ в АПЛ это его лучшее достижение в карьере... с*ка он выиграл ЛЧ с Порту!!!
    Хотя он как тренер сднил и игроков такой формации как он любит уже не найти

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  5. xah 06.10.2019 22:19 # xah
    Пидрасы блятттские позорники слов нету

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  6. mata05 06.10.2019 22:07 # mata05
    Ссаный де лихт

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  7. kler 06.10.2019 22:06 # kler
    Капец я кайфую когда в Италии 10 раз диктор кричит имя игрока , а в ответ трибуна фамилию

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  8. slash-lfc 06.10.2019 22:06 # slash-lfc
    Е6а четкий матч.

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  9. mufc1994 06.10.2019 22:01 # mufc1994
    Прощай голум

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  10. farot 06.10.2019 21:58 # farot
    Нихуя Юве рванул

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  11. slash-lfc 06.10.2019 21:51 # slash-lfc
    Сарризмооооооооооо

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  12. rj1992 06.10.2019 21:47 # rj1992
    reams как дела ?)

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  13. red-devil-4ever 06.10.2019 21:45 # red-devil-4ever
    Надеюсь хоть Интер порадует сегодня

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  14. jokerz 06.10.2019 21:45 # jokerz
    В гонке бля, за зону вылета.

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  15. smokekush 06.10.2019 21:44 # smokekush
    Сульшер верим !!! Глори глори ман юнайтед!!!

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  16. zagzag 06.10.2019 21:43 # zagzag
    Ребят де, обрыганы вторая команда Манчестера там в таблице? А то у меня только первые 10 мест таблица показывает)

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  17. quavo 06.10.2019 21:42 # quavo
    Сосите мою жопу, лузерхую не видать чемпионства один хуй

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  18. contrario 06.10.2019 21:32 # contrario
    "Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу" (0:1) в матче 8-го тура АПЛ.

    Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 9 очков после 8 туров чемпионата и занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Это худший старт с сезона-1989/90, когда «МЮ» набрал 8 очков после 8 туров, а закончил сезон на 13-й строчке. Чемпионом в том сезоне стал Ливерпуль (в последний раз).

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  19. sisyazavr 06.10.2019 21:30 # sisyazavr
    Что думаете о фигуре Сульшера в МЮ?

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  20. contrario 06.10.2019 21:30 # contrario
    прикиньте, пенсы просрали этой версии скума 0-4

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