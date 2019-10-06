"Ньюкасл" обыграл "Юнайтед" благодаря голу своего 19-летнего дебютанта

19-летний Мэтти Лонгстафф отметил свой дебют в Премьер-Лиге голом, который принес его родному "Ньюкаслу" победу над "Манчестер Юнайтед" — 1:0.

На поражение 5:0 от "Лестера" главный тренер "сорок" Стив Брюс отреагировал, освежив стартовый состав своей команды с помощью Кирана Кларка, Деандре Йедлина, Йетро Виллемса, Мэтти Лонгстаффа и Аллана Сен-Максимена.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал шесть перестановок после унылых 0:0 с АЗ в Лиге Европы. Виктор Линделеф, Маркос Рохо, Брэндон Уильямс, Неманья Матич, Мейсон Гринвуд и Анхель Гомес уступили свои места в команде Харри Магуайру, Акселю Туанзебе, Эшли Янгу, Андреасу Перейре, Скотту Мактоминею и Маркусу Рэшфорду.



"Юнайтед" совершенно ничего не показывал в начале матча, кроме более-менее уверенного контроля мяча вдали от ворот. Первого опасного момента пришлось ждать до 28-й минуты, когда Лонгстафф-младший нанес удар с дистанции в перекладину.



Вскоре гости едва не остались вдесятером. Рефери Майк Дин подумывал удалить Мактоминея за грубый фол, однако система VAR вступилась за полузащитника "дьяволов".



На 39-й минуте Мигель Альмирон ворвался в штрафную "Юнайтед" по левому краю, но слишком замешкался и позволил Магуайру накрыть свой удар.



А спустя две минуты "дьяволы" впервые пробили в створ. Это Андреас Перейра с дистанции размял Мартина Дубравку.



Финальным аккордом первого тайма стал промах Магуайра в убойной позиции у чужих ворот. Харри никто не держал, и ему лишь оставалось головой опустить мяч в сетку после подачи углового, но мимо.



После перерыва "Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и принялся давить, пускай и без особых моментов. "Ньюкасл" же изредка контратаковал.



А когда показалось, что защита "сорок" трещит по швам и вот-вот случится гол, гол и случился — но не в те ворота. Хозяева провели очередную контратаку и после паса Виллемса с левого края штрафной на подступы к площадке Мэтти Лонгстафф неотразимо пробил низом — 1:0.



Никакой реакции со стороны "Юнайтед" на пропущенный гол не последовало. "Ньюкасл" комфортно довел дело до победы.



"Юнайтед" провел очередной удручающий матч и теперь находится всего в двух очках от зоны вылета. "Ньюкасл" определенно реабилитировался за унизительное поражение от "Лестера".



"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче