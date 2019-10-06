Лэмпард похвалил "лидера" Виллиана

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил роль вингера Виллиана как лидера в победе 1:4 над "Саутгемптоном".

В воскресенье Виллиан вышел в стартовом составе "синих" на четвертый матч Премьер-Лиги подряд. И хотя 31-летнего бразильца не оказалось среди авторов голов, своей игрой он произвел сильное впечатление на Лэмпарда.



"Я не думаю, что мы хорошо начали матч, хотя мы и говорили об этом заранее. Гол случился в правильный момент, и после этого я уже чувствовал себя достаточно комфортно. Забить четыре на выезде — это был приятный день".



"Тэмми (Абрахэм) сыграл отлично, он был хорош во всех компонентах и упорно трудился без мяча. Но я должен сказать, что Виллиан был неподражаем — он подавал пример свой игрой с мячом и без мяча. Он лидер — не тот, который кричит, а тот, кто доказывает это игрой".



"Давайте не будем чересчур увлекаться. Это длинный сезон, и у нас есть ощущение, что мы могли набрать больше очков, чем фактически имеем".



"Мы пока не показываем свою абсолютно лучшую игру, и мы можем играть гораздо лучше. Нам нельзя расслабляться — если мы ведем 2:0, нужно стремиться к 3:0. Мы забиваем голы, и это замечательно, но можем ли мы быть надежнее? Да", — сообщил Лэмпард BBC.