Гвардиола: "Попытаемся снова догнать"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попробовал объяснить поражение от "Вулверхэмптона" со счетом 0:2, а также пообещал, что его команда не перестанет преследовать "Ливерпуль".

Дубль Адамы Траоре в концовке воскресного матча на "Этихад" принес "волкам" сенсационную победу над действующими чемпионами Премьер-Лиги.

Несмотря на постоянное давление, "горожане" создали мизер моментов и оказались уязвимы к контратакам соперника. Отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" возросло до восьми очков, но Гвардиола не собирается выбрасывать белый флаг.

"Это был не наш лучший день. Мы хорошо начали, и мы хотели быть терпеливы в своей игре, потому что мы знаем, как хорошо они могут обороняться. Мы позволили им дважды убеждать в прорыв, немного занервничали, а вдобавок наш созидательный процесс оставлял желать лучшего. У нас возникли проблемы при контратаках соперника. Это был плохой день для нас".

"Они оборонялись и играли в длинный заброс мяча. Они оборонялись, а затем контратаковали. У них физически сильная команда, поэтому мы знали, насколько они хороши. Мы знали их качества и знали, как они забивают свои голы. Мы не был организованы, мы совершали потери в непозволительных позициях".

"Мы имели два момента — один пришелся в крестовину, второй выпал Бернарду Силве. Соперник был хорош".

"Мы попытаемся снова догнать", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 06.10.2019 19:53 # mcfc-fantactic
    Епать, как портовые ху,есосы обрадовались. Даже если сольем сезон, это просто от отсутствие мотивации. Сколько уже можно брать кубки, все подряд забрали. Видать игроки этот сезон прокатят.

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  2. klementino 06.10.2019 19:52 # klementino
    КАЛОЛЬ!!!

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  3. vyrentz 06.10.2019 19:49 # vyrentz
    K P A C U |8| O

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  4. stavluiordinar 06.10.2019 19:44 # stavluiordinar
    Пора лыжи смазывать в Италию.

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  5. chr1s8rown 06.10.2019 19:44 # chr1s8rown
    калали останутся ни с чем в этом сезоне
    лысый пидор потратится сноаа

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  6. metis84 06.10.2019 19:35 # metis84
    КОРОЛЬ!

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  7. griezmann 06.10.2019 19:23 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  8. tyhonovecky 06.10.2019 19:22 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  9. weorlfc 06.10.2019 19:21 # weorlfc
    https://img.gazeta.ru/files3/333/6050333/iStock_000001359830Small-pic668-668x444-5601.jpg
    Догоняй!

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  10. mancunia-planet 06.10.2019 19:20 # mancunia-planet
    турнир лч приоритет

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  11. denkik 06.10.2019 19:18 # denkik
    Нормальная ситуация. Трудно снова работать на 200%, когда ты действующий чемпион и обладатель кубков.

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  12. urmat 06.10.2019 19:13 # urmat
    Следующий матч для Шыти с Кристал Пэлэс, лысого шарлатан и там вынесут вперёд ногами, скриньте

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  13. vals1702 06.10.2019 19:05 # vals1702
    надо покупать ) Дайте миллиард лысому

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