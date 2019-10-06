Гвардиола: "Попытаемся снова догнать"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попробовал объяснить поражение от "Вулверхэмптона" со счетом 0:2, а также пообещал, что его команда не перестанет преследовать "Ливерпуль".
Дубль Адамы Траоре в концовке воскресного матча на "Этихад" принес "волкам" сенсационную победу над действующими чемпионами Премьер-Лиги.
Несмотря на постоянное давление, "горожане" создали мизер моментов и оказались уязвимы к контратакам соперника. Отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" возросло до восьми очков, но Гвардиола не собирается выбрасывать белый флаг.
"Это был не наш лучший день. Мы хорошо начали, и мы хотели быть терпеливы в своей игре, потому что мы знаем, как хорошо они могут обороняться. Мы позволили им дважды убеждать в прорыв, немного занервничали, а вдобавок наш созидательный процесс оставлял желать лучшего. У нас возникли проблемы при контратаках соперника. Это был плохой день для нас".
"Они оборонялись и играли в длинный заброс мяча. Они оборонялись, а затем контратаковали. У них физически сильная команда, поэтому мы знали, насколько они хороши. Мы знали их качества и знали, как они забивают свои голы. Мы не был организованы, мы совершали потери в непозволительных позициях".
"Мы имели два момента — один пришелся в крестовину, второй выпал Бернарду Силве. Соперник был хорош".
"Мы попытаемся снова догнать", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
06.10.2019 19:00
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Епать, как портовые ху,есосы обрадовались. Даже если сольем сезон, это просто от отсутствие мотивации. Сколько уже можно брать кубки, все подряд забрали. Видать игроки этот сезон прокатят.
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КАЛОЛЬ!!!
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K P A C U |8| O
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Пора лыжи смазывать в Италию.
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калали останутся ни с чем в этом сезоне
лысый пидор потратится сноаа
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КОРОЛЬ!
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Догоняй!
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турнир лч приоритет
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Нормальная ситуация. Трудно снова работать на 200%, когда ты действующий чемпион и обладатель кубков.
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Следующий матч для Шыти с Кристал Пэлэс, лысого шарлатан и там вынесут вперёд ногами, скриньте
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надо покупать ) Дайте миллиард лысому
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