Луис помог "Арсеналу" обыграть "Борнмут" и выйти на третье место

Давид Луис Единственный гол Давида Луиса позволил "Арсеналу" одержать победу над "Борнмутом" и выйти на третье место в Премьер-Лиге.

По сравнению с выездом к "Манчестер Юнайтед" главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел лишь одно изменение в составе своей команды, выпустив Дани Себальоса вместо Лукаса Торрейры. Месут Озил снова не попал в заявку.

А вот стартовый состав "вишенок" вообще не изменился относительно 2:2 с "Вест Хэмом".

Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже на девятой минуте, когда Николя Пепе подал угловой, а Давид Луис пробил головой с отскоком от газона — 1:0.

До перерыва "Борнмут" так и не потревожил голкипера хозяев Бернда Лено, а вот "Арсенал" имел еще несколько неплохих моментов, включая удар юного Букайо Сака над крестовиной. Однажды Пепе пытался заработать пенальти, но VAR не позволила его назначить.

После перерыва "вишенки" прибавили, но у Лено по-прежнему почти не было работы, не считая отраженного удара Каллума Уилсона в компенсированное время. Минимальная разница в счете так и осталась до финального свистка, хотя Обамеянг вполне мог удвоить преимущество своей команды — за гостей сыграла штанга.

"Арсенал" отпраздновал победу и впервые с первого тура не пропустил. "Борнмут" был слишком слаб, чтобы рассчитывать на очки в этом матче.

"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 18:10

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  1. chebrec 06.10.2019 18:55 # chebrec
    Луиз не понял задачи поставленные перед ним

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  2. acceptodessa 06.10.2019 18:23 # acceptodessa
    на Пепе чистый пенальти, но такие дают только ливерпулю.

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  3. easports 06.10.2019 18:22 # easports
    вообще игры нет. в гостях бы точно оторвались.

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  4. sow 06.10.2019 18:19 # sow
    75млн бегает по полю, пока Мартинелли, который в одну е6учку тащит 2 кубка, сидит на лавке...

    короче пора менять погоняло "геи" на "дегенераты"

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  5. kukuruzzo 06.10.2019 18:16 # kukuruzzo
    сити буксует, на полупокер метим, даже с тренеришкой

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  6. royal-arsenal 06.10.2019 18:15 # royal-arsenal
    Луиз топ!
    Арсенал лучший!
    Самая качественная игра в сезоне, без шуток

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  7. reams 06.10.2019 18:15 # reams
    бляДин отморозок бля, ему VAR две пенки разжевал, а он просто мразина

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