Луис помог "Арсеналу" обыграть "Борнмут" и выйти на третье место
Единственный гол Давида Луиса позволил "Арсеналу" одержать победу над "Борнмутом" и выйти на третье место в Премьер-Лиге.
По сравнению с выездом к "Манчестер Юнайтед" главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел лишь одно изменение в составе своей команды, выпустив Дани Себальоса вместо Лукаса Торрейры. Месут Озил снова не попал в заявку.
А вот стартовый состав "вишенок" вообще не изменился относительно 2:2 с "Вест Хэмом".
Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже на девятой минуте, когда Николя Пепе подал угловой, а Давид Луис пробил головой с отскоком от газона — 1:0.
До перерыва "Борнмут" так и не потревожил голкипера хозяев Бернда Лено, а вот "Арсенал" имел еще несколько неплохих моментов, включая удар юного Букайо Сака над крестовиной. Однажды Пепе пытался заработать пенальти, но VAR не позволила его назначить.
После перерыва "вишенки" прибавили, но у Лено по-прежнему почти не было работы, не считая отраженного удара Каллума Уилсона в компенсированное время. Минимальная разница в счете так и осталась до финального свистка, хотя Обамеянг вполне мог удвоить преимущество своей команды — за гостей сыграла штанга.
"Арсенал" отпраздновал победу и впервые с первого тура не пропустил. "Борнмут" был слишком слаб, чтобы рассчитывать на очки в этом матче.
"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче
06.10.2019 18:10
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Последние комментарии:
Луиз не понял задачи поставленные перед ним
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на Пепе чистый пенальти, но такие дают только ливерпулю.
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вообще игры нет. в гостях бы точно оторвались.
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75млн бегает по полю, пока Мартинелли, который в одну е6учку тащит 2 кубка, сидит на лавке...
короче пора менять погоняло "геи" на "дегенераты"
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сити буксует, на полупокер метим, даже с тренеришкой
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Луиз топ!
Арсенал лучший!
Самая качественная игра в сезоне, без шуток
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бляДин отморозок бля, ему VAR две пенки разжевал, а он просто мразина
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