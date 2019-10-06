Луис помог "Арсеналу" обыграть "Борнмут" и выйти на третье место

Единственный гол Давида Луиса позволил "Арсеналу" одержать победу над "Борнмутом" и выйти на третье место в Премьер-Лиге.

По сравнению с выездом к "Манчестер Юнайтед" главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел лишь одно изменение в составе своей команды, выпустив Дани Себальоса вместо Лукаса Торрейры. Месут Озил снова не попал в заявку.



А вот стартовый состав "вишенок" вообще не изменился относительно 2:2 с "Вест Хэмом".



Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже на девятой минуте, когда Николя Пепе подал угловой, а Давид Луис пробил головой с отскоком от газона — 1:0.



До перерыва "Борнмут" так и не потревожил голкипера хозяев Бернда Лено, а вот "Арсенал" имел еще несколько неплохих моментов, включая удар юного Букайо Сака над крестовиной. Однажды Пепе пытался заработать пенальти, но VAR не позволила его назначить.



После перерыва "вишенки" прибавили, но у Лено по-прежнему почти не было работы, не считая отраженного удара Каллума Уилсона в компенсированное время. Минимальная разница в счете так и осталась до финального свистка, хотя Обамеянг вполне мог удвоить преимущество своей команды — за гостей сыграла штанга.



"Арсенал" отпраздновал победу и впервые с первого тура не пропустил. "Борнмут" был слишком слаб, чтобы рассчитывать на очки в этом матче.



"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче