"Челси" разгромил на выезде "Саутгемптон"

"Челси" одержал свою третью выездную победу подряд в Премьер-Лиге, разгромив "Саутгемптон" благодаря очередным голам своей молодежи — 1:4.

Относительно поражения 2:1 от "Тоттенхэма" в стартовом составе "святых" появились Ян Валери и Шейн Лонг, заменив Янника Вестергора и Софиана Буфаля.



Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте у "синих" появился Каллум Хадсон-Одои, заменив Риса Джеймса по сравнению с победой 1:2 над "Лиллем" в Лиге Чемпионов.



Гости достаточно быстро освоились на "Сент Мэри" и, немного пристрелявшись, открыл счет. Это случилось на 17-й минуте, когда Хадсон-Одои сделал передачу со своей половины поля на Абрахэма. Навстречу Тэмми вышел Ангус Ганн, однако голкипер хозяев был слишком робок, и нападающий этим воспользовался, перебросив через него мяч — 0:1.



А на 24-й минуте несогласованность голкипера и защитников "Саутгемптона" привела ко второму голу. Опасная перепасовка "святых" возле своих ворот завершилась перехватом, и Жоржиньо с Виллианом вывели на удар внутри штрафной Мейсона Маунта — 0:2.



Однако ставить крест на хозяевах было рано. На 30-й минуте Валери ускользнул сразу от шести игроков соперника на правом фланге, после чего сделал короткую передачу на линию вратарской, а там Данни Ингс опередил Курта Зума — 1:2.



"Саутгемптон" воодушевился, но слишком увлекся атаками и был за это наказал на 40-й минуте. Получив свободу на подступах к штрафной, Нголо Канте подработал мяч и нанес дальний удар, а рикошет от Пьер-Эмиля Хейбьерга не оставил Ганну шансов на спасение — 1:3.



Второй тайм получился достаточно пресным. "Святые" не оставляли попыток вернуться в игру, но особых хлопот сопернику не доставляли.



А на предпоследней минуте сработала связка вышедших на замену игроков. Мичи Батшуайи сыграл в стенку с Кристианом Пулишичем и с острого угла послал мяч между ног голкиперу — 1:3.



"Челси" одержал убедительную победу, которая не вызывает никаких вопросов. Но, возможно, счет не был бы таким крупным, если бы не оборонительные ошибки "Саутгемптона" — с этим у "святых" была настоящая беда сегодня.



"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче