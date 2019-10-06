"Манчестер Сити" проиграл дома "Вулверхэмптону"
"Манчестер Сити" отпустил "Ливерпуль" уже на восемь очков в Премьер-Лиге, неожиданно проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:2.
После минимальной победы над загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вернул в команду Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга, которые заменили Бенжамена Менди и Бернарду Силву.
В старте у "волков" можно было насчитать четыре изменения относительно победы 0:1 над "Бешикташем" в минувший четверг. Свой шанс получили Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Адама Траоре и Патрик Кутроне.
Уже на пятой минуте гости получили превосходную возможность, чтобы открыть счет. Замешкавшись, Николас Отаменди позволил Кутроне выйти один на один, однако попытка Патрика обводящим ударом поразить ворота вышла неточной.
"Сити" был очень медлителен в начале матча, а к этой медлительности стали добавляться провалы в обороне. На 19-й минуте Отаменди был обыгран Раулем Хименесом, который пробивал два раза подряд, однако оба его удара были заблокированы Фернандиньо.
Спустя три минуты в штрафной хозяев вновь было жарко — на сей раз выручил Эдерсон.
Постепенно хозяева все же пришли в себя и до перерыва нанесли несколько опасных ударов, однако "Вулверхэмптон" достойно оборонялся и по-прежнему был готов показать зубы в любой момент.
Во втором тайме "волки" ушли в глухую оборону, отражая одну волну атаки "Сити" за другой. На 67-й минуте только перекладина уберегла гостей после удара Давида Сильвы со штрафного.
А на 80-й минуте "Вулверхэмптон" убежал в контратаку два в два, Отаменди снова сыграл как клоун, и Траоре хладнокровно поразил ворота из убойной позиции — 0:1.
В концовке матча "горожане" давили из последних сил, однако "волки" не просто выстояли, а на исходе компенсированного времени даже удвоили свое преимущество благодаря выходу на один Траоре — 0:2.
"Сити" предстал обескровленным после матча в Лиге Чемпионов посреди недели. С другой стороны, "Вулверхэмптон" тоже играл на европейской арене, но показал себя более свежей и сосредоточенной командой. Возможно, дело все-таки в мотивации.
"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
06.10.2019 17:55
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Последние комментарии:
КАЛАЛИ
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теперь топу и лидерам, типа ван дейка и милнера, надо добиться, чтобы ливерпуль сохранял концентрацию до конца сезона, очень опасная ситуация
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тяжко будет
(ответить)
06.10.2019 13:10 # удалить
mc-od
Хорошую команду построил Нуну Эшпириту, но уверен, с волками сегодня проблем не будет. Хэт-трик от Фунтика в FPL не помешал бы.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
P.S. Игру Ливерпука не смотрел, посмотрел обзор. Пенальти был, как и отскок княгинь в целом, хотя справедливости ради Брендан тот еще PHIZRUK.))
Источник: http://fapl.ru/posts/73854/?c=1
Сууууук, леол.)) Ахаха, хотя волки хорошо смотрелись, Канселу с Родри сами привезли поражение. Родри еще ладно, но Канселу весь матч тормозил, совсем сырой, не готов к первой команде. А так, пока физическая форма команды откровенно хромает. Плюс, оборона в лазарете, ну да ладно, так еще интереснее.
И так зафиксирум, у Ливерпука 8 очков преимущества. Адекватных болел Ливера с чемпиком! ))
(ответить)
Ощущение что вся лига из жалости решила скинуться ливерпуку на один чемпик в 50 лет, Пеп уже с царского плеча раздает очки всем обрыганам подряд. Вот отвечаю если даже в этом сезоне, где уже даже ситюки умоляют ливерпук взять чемпионство, они опять обдристаются, вот слово даю приеду в Англию и насцу лично Клопу в желтозубый вонючий рот и насру в его очки.
(ответить)
Стиви брюс ты же в душе фанат мю, верим в тебя )
(ответить)
Странный матч! Играли мы плохо. Даже Обамеянг ничего особо не показал. Наконец-то забили с углового. И, какая радость, наш Давидка не облажался, а забил гол! Но есть проблема, с такой игрой тяжело будет нам второе место от Лестера и Волков в чемпионате оборонять :)
(ответить)
Надеюсь теперь всем ясно, что настоящие короли это Челси?
(ответить)
Ожидание - после сверхуспешного сезона Ливерпуль сдуется.
Реальность - голубая лагуна на страпоне.
(ответить)
Типикал Челси. Моменты создаём регулярно, но в обороне - валидол. Надо будет летом покупать защитников.
(ответить)
Ну чё школота глорная, с Днем учителя вас! ))
(ответить)
Ну теперь Арсеналу, Лестеру и даже пенсам можно обходить ситюков в таблице. Не проебите момент.
(ответить)
Стерлинг, вот зе скор?))
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ЧМОнчестерШити жалкое зрелище........
(ответить)
Калалевы бензоколонки))
(ответить)
уходим с фапли манки...
(ответить)
Изи чемпик пзд.
В прошлом году специально отдали Сити +7.
Чтобы не ныли. А то не одного бы фаната этой помойки тут не осталось, если бы ЛФК ещё и АПЛ взял в прошлом году.
19 ЧЕМПИОНСТВО МЫ ИДЁМ ЗА ТОБОЙ!!111
КНЯЗИ!!!!!
(ответить)
Если кто забыл, пинсы Волкам 5 отгрузили
(ответить)
Рано еще что то говорить. Ливерпуль нанырял на победу вчера.
Источник: http://fapl.ru/posts/73866/?c=1#c6993809
(ответить)
Рано еще что то говорить. Ливерпуль нанырял на победу вчера.
(ответить)
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