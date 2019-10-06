"Манчестер Сити" проиграл дома "Вулверхэмптону"

Адама Траоре "Манчестер Сити" отпустил "Ливерпуль" уже на восемь очков в Премьер-Лиге, неожиданно проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:2.

После минимальной победы над загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вернул в команду Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга, которые заменили Бенжамена Менди и Бернарду Силву.

В старте у "волков" можно было насчитать четыре изменения относительно победы 0:1 над "Бешикташем" в минувший четверг. Свой шанс получили Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Адама Траоре и Патрик Кутроне.

Уже на пятой минуте гости получили превосходную возможность, чтобы открыть счет. Замешкавшись, Николас Отаменди позволил Кутроне выйти один на один, однако попытка Патрика обводящим ударом поразить ворота вышла неточной.

"Сити" был очень медлителен в начале матча, а к этой медлительности стали добавляться провалы в обороне. На 19-й минуте Отаменди был обыгран Раулем Хименесом, который пробивал два раза подряд, однако оба его удара были заблокированы Фернандиньо.

Спустя три минуты в штрафной хозяев вновь было жарко — на сей раз выручил Эдерсон.

Постепенно хозяева все же пришли в себя и до перерыва нанесли несколько опасных ударов, однако "Вулверхэмптон" достойно оборонялся и по-прежнему был готов показать зубы в любой момент.

Во втором тайме "волки" ушли в глухую оборону, отражая одну волну атаки "Сити" за другой. На 67-й минуте только перекладина уберегла гостей после удара Давида Сильвы со штрафного.

А на 80-й минуте "Вулверхэмптон" убежал в контратаку два в два, Отаменди снова сыграл как клоун, и Траоре хладнокровно поразил ворота из убойной позиции — 0:1.

В концовке матча "горожане" давили из последних сил, однако "волки" не просто выстояли, а на исходе компенсированного времени даже удвоили свое преимущество благодаря выходу на один Траоре — 0:2.

"Сити" предстал обескровленным после матча в Лиге Чемпионов посреди недели. С другой стороны, "Вулверхэмптон" тоже играл на европейской арене, но показал себя более свежей и сосредоточенной командой. Возможно, дело все-таки в мотивации.

"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 17:55

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 06.10.2019 18:16 # chr1s8rown
    КАЛАЛИ

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  2. liverfun 06.10.2019 18:15 # liverfun
    теперь топу и лидерам, типа ван дейка и милнера, надо добиться, чтобы ливерпуль сохранял концентрацию до конца сезона, очень опасная ситуация

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  3. dannylucker 06.10.2019 18:15 # dannylucker
    тяжко будет

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  4. mc-od 06.10.2019 18:15 # mc-od
    06.10.2019 13:10 # удалить
    mc-od

    Хорошую команду построил Нуну Эшпириту, но уверен, с волками сегодня проблем не будет. Хэт-трик от Фунтика в FPL не помешал бы.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    P.S. Игру Ливерпука не смотрел, посмотрел обзор. Пенальти был, как и отскок княгинь в целом, хотя справедливости ради Брендан тот еще PHIZRUK.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/73854/?c=1

    Сууууук, леол.)) Ахаха, хотя волки хорошо смотрелись, Канселу с Родри сами привезли поражение. Родри еще ладно, но Канселу весь матч тормозил, совсем сырой, не готов к первой команде. А так, пока физическая форма команды откровенно хромает. Плюс, оборона в лазарете, ну да ладно, так еще интереснее.

    И так зафиксирум, у Ливерпука 8 очков преимущества. Адекватных болел Ливера с чемпиком! ))

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  5. sow 06.10.2019 18:14 # sow
    Ощущение что вся лига из жалости решила скинуться ливерпуку на один чемпик в 50 лет, Пеп уже с царского плеча раздает очки всем обрыганам подряд. Вот отвечаю если даже в этом сезоне, где уже даже ситюки умоляют ливерпук взять чемпионство, они опять обдристаются, вот слово даю приеду в Англию и насцу лично Клопу в желтозубый вонючий рот и насру в его очки.

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  6. smokekush 06.10.2019 18:14 # smokekush
    Стиви брюс ты же в душе фанат мю, верим в тебя )

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  7. denkik 06.10.2019 18:13 # denkik
    Странный матч! Играли мы плохо. Даже Обамеянг ничего особо не показал. Наконец-то забили с углового. И, какая радость, наш Давидка не облажался, а забил гол! Но есть проблема, с такой игрой тяжело будет нам второе место от Лестера и Волков в чемпионате оборонять :)

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  8. thegodfather 06.10.2019 18:13 # thegodfather
    Надеюсь теперь всем ясно, что настоящие короли это Челси?

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  9. alcoholnarco 06.10.2019 18:13 # alcoholnarco
    Ожидание - после сверхуспешного сезона Ливерпуль сдуется.
    Реальность - голубая лагуна на страпоне.

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  10. lampard78 06.10.2019 18:13 # lampard78
    Типикал Челси. Моменты создаём регулярно, но в обороне - валидол. Надо будет летом покупать защитников.

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  11. scouser2005 06.10.2019 18:13 # scouser2005
    Ну чё школота глорная, с Днем учителя вас! ))

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  12. sausage 06.10.2019 18:11 # sausage
    Ну теперь Арсеналу, Лестеру и даже пенсам можно обходить ситюков в таблице. Не проебите момент.

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  13. radik86radik 06.10.2019 18:11 # radik86radik
    Стерлинг, вот зе скор?))

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  14. yudjinnah 06.10.2019 18:11 # yudjinnah
    ЧМОнчестерШити жалкое зрелище........

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  15. radik86radik 06.10.2019 18:10 # radik86radik
    Калалевы бензоколонки))

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  16. januzaj00 06.10.2019 18:10 # januzaj00
    уходим с фапли манки...

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  17. mikkiynwa 06.10.2019 18:09 # mikkiynwa
    Изи чемпик пзд.

    В прошлом году специально отдали Сити +7.

    Чтобы не ныли. А то не одного бы фаната этой помойки тут не осталось, если бы ЛФК ещё и АПЛ взял в прошлом году.


    19 ЧЕМПИОНСТВО МЫ ИДЁМ ЗА ТОБОЙ!!111

    КНЯЗИ!!!!!

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  18. vyrentz 06.10.2019 18:09 # vyrentz
    Если кто забыл, пинсы Волкам 5 отгрузили

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  19. lexa-arsenal 06.10.2019 18:08 # lexa-arsenal
    Рано еще что то говорить. Ливерпуль нанырял на победу вчера.


    Источник: http://fapl.ru/posts/73866/?c=1#c6993809

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  20. acceptodessa 06.10.2019 18:08 # acceptodessa
    Рано еще что то говорить. Ливерпуль нанырял на победу вчера.

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