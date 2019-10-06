"Манчестер Сити" проиграл дома "Вулверхэмптону"

"Манчестер Сити" отпустил "Ливерпуль" уже на восемь очков в Премьер-Лиге, неожиданно проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:2.

После минимальной победы над загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вернул в команду Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга, которые заменили Бенжамена Менди и Бернарду Силву.



В старте у "волков" можно было насчитать четыре изменения относительно победы 0:1 над "Бешикташем" в минувший четверг. Свой шанс получили Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Адама Траоре и Патрик Кутроне.



Уже на пятой минуте гости получили превосходную возможность, чтобы открыть счет. Замешкавшись, Николас Отаменди позволил Кутроне выйти один на один, однако попытка Патрика обводящим ударом поразить ворота вышла неточной.



"Сити" был очень медлителен в начале матча, а к этой медлительности стали добавляться провалы в обороне. На 19-й минуте Отаменди был обыгран Раулем Хименесом, который пробивал два раза подряд, однако оба его удара были заблокированы Фернандиньо.



Спустя три минуты в штрафной хозяев вновь было жарко — на сей раз выручил Эдерсон.



Постепенно хозяева все же пришли в себя и до перерыва нанесли несколько опасных ударов, однако "Вулверхэмптон" достойно оборонялся и по-прежнему был готов показать зубы в любой момент.



Во втором тайме "волки" ушли в глухую оборону, отражая одну волну атаки "Сити" за другой. На 67-й минуте только перекладина уберегла гостей после удара Давида Сильвы со штрафного.



А на 80-й минуте "Вулверхэмптон" убежал в контратаку два в два, Отаменди снова сыграл как клоун, и Траоре хладнокровно поразил ворота из убойной позиции — 0:1.



В концовке матча "горожане" давили из последних сил, однако "волки" не просто выстояли, а на исходе компенсированного времени даже удвоили свое преимущество благодаря выходу на один Траоре — 0:2.



"Сити" предстал обескровленным после матча в Лиге Чемпионов посреди недели. С другой стороны, "Вулверхэмптон" тоже играл на европейской арене, но показал себя более свежей и сосредоточенной командой. Возможно, дело все-таки в мотивации.



"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче