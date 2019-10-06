Руни предсказывает чемпионство "Ливерпуля"

Уэйн Руни Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни ожидает, что Премьер-Лигу в этом сезоне выиграет "Ливерпуль".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" обновил свой клубный рекорд по количеству очков в Премьер-Лиге, но чемпионское звание все равно досталось "Манчестер Сити".

По мнению Руни, с тех пор "красные" стали сильнее и теперь, наконец, готовы взять первый в своей истории титул Премьер-Лиги.

"Мне кажется, "Ливерпуль" выглядит сильнейшим, хотя у "Сити" великолепная команда. Думаю, "Ливерпуль" прибавил относительно прошлого года, тогда как "Сити" остался на прежнем, но отличном уровне стабильности. Поэтому, думаю, "Ливерпуль", — цитирует Руни HITC.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Руни

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 17:00

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  1. zloy-vasya 06.10.2019 17:37 # zloy-vasya
    Вот его расколбасило то.

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  2. beatles-red 06.10.2019 17:13 # beatles-red
    Как из уст болельщика Эвертона и легенды манков вышли такие слова? о_О

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  3. slash-lfc 06.10.2019 17:03 # slash-lfc
    Шрек просто топит за ЛФК. Легенда!

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