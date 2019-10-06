Руни предсказывает чемпионство "Ливерпуля"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни ожидает, что Премьер-Лигу в этом сезоне выиграет "Ливерпуль".
В прошлом сезоне "Ливерпуль" обновил свой клубный рекорд по количеству очков в Премьер-Лиге, но чемпионское звание все равно досталось "Манчестер Сити".
По мнению Руни, с тех пор "красные" стали сильнее и теперь, наконец, готовы взять первый в своей истории титул Премьер-Лиги.
"Мне кажется, "Ливерпуль" выглядит сильнейшим, хотя у "Сити" великолепная команда. Думаю, "Ливерпуль" прибавил относительно прошлого года, тогда как "Сити" остался на прежнем, но отличном уровне стабильности. Поэтому, думаю, "Ливерпуль", — цитирует Руни HITC.
06.10.2019 17:00
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