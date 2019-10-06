Гюндоган сравнил Гвардиолу и Клоппа

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сравнил своего нынешнего тренера Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа, с которым ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии".

Второй сезон подряд Гвардиола и Клопп демонстрируют запредельный для других команд уровень. В прошлой кампании каталонец в отчаянной борьбе перехватил титул Премьер-Лиги, но немец нашел сатисфакцию в виде трофея Лиги Чемпионов.

В интервью Süddeutsche Zeitung Гюндоган постарался объяснить, почему Гвардиола с Клоппом так успешны и считаются одними из лучших тренеров современности.

"Это два тренера, которые исповедуют два различных стиля. Они максимально энергичны и невероятно требовательны. С ними ты не можешь выключиться ни на секунду во время тренировок, иначе тебя ждет взбучка".

"Возможно, Клопп выглядит чуть более устрашающее из-за того, что он такой большой и громкий, а также показывает много зубов", — сообщил Гюндоган.


Метки Гвардиола, Гюндоган, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 16:00

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  1. liverfun 06.10.2019 16:56 # liverfun
    вот и отличие топ тренера от других, - постоянная концентрация и совершенствование, поэтому ливерпуль после проебанного финала в киеве на следующий сезон вернулся только увереннее и злее, взял лч и поставил рекорд по набранным очкам в апл, а, например, тоттенхэм начал плыть

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