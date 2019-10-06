Стив Брюс посоветовал Лонгстаффу забыть о "Юнайтед"

Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс посоветовал полузащитнику Шону Лонгстаффу забыть о переходе в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, в январе или уже по окончании сезона "Юнайтед" вернется за Лонгстаффом, не сумев переманить Шона минувшим летом.



Однако в преддверии домашнего матча против "красных дьяволов" Брюс развеял эти слухи, потребовав от подопечного сосредоточиться на "Ньюкасле".



"Думаю, сейчас Шону нужно сосредоточиться на своей собственной игре, нежели беспокоиться насчет спекуляций и сплетен. Я не думаю, что в этих историях насчет "Манчестер Юнайтед" была какая-либо правда".



"Существовал ли к нему интерес? Я никогда не спрашивал клуб об этом. Но был ли он отвлечен этими слухами? Когда ты молодой парень, тебя это определенно отвлечет".



"Он должен научиться откладывать такие вещи в сторону и просто делать свою работу — то есть играть за нас. Кажется, он заключил новый контракт на прошлое Рождество. В плане контрактной ситуации для нас никаких проблем нет".



"Сейчас ему важно забыть о контрактах, забыть о своей травме колена, забыть о "Манчестер Юнайтед" — ему просто нужно сновать начать играть так, как мы знаем, что он способен", — цитирует Брюса Daily Mirror.