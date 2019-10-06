Гиггз считает, что Сульшеру нужно купить еще пятерых игроков
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что Оле Гуннару Сульшеру нужно купить еще пятерых игроков, чтобы сделать "красных дьяволов" серьезным претендентом на трофеи.
За исключением победы 4:0 над "Челси" в первом туре Премьер-Лиги, "Юнайтед" не провел ни одного убедительного матча в этом сезоне и ни разу не забил более одного гола.
В данный момент даже попадание в топ-4 выглядит непосильной задачей для "дьяволов", не говоря уже о борьбе за титул. По мнению Гиггза, Сульшеру просто не хватает игроков, с которыми можно работать.
"Они нуждаются еще в четырех-пяти игроках. Он (Сульшер) купил троих игроков, но этого мало — ему, наверное, нужно семь или восемь".
"Невозможно сделать это за одно трансферное окно, поэтому вы должны запастись терпением — процесс будет медленным".
"Сейчас другая культура, а клуб нуждался в том, что он сейчас делает. Нужно дать ему время", — цитирует Гиггза Sky Sports.
06.10.2019 14:00
Просмотров: 991
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а лучше сразу 10, че уж мелочиться вудвроту, по 100 лям за каждое полено из халл сити
(ответить)
ахахахах. тупой ебака жены брата - объясни это Раньери, который пришёл и сделал Лестер чемпионом без каких либо топ игроков. Куколд с любыми игроками будет сосать писюн. Ибо физрук это судьба.
(ответить)
Кейн, Кулибали, Неймар, Торрейра, Санчо и чемпик можно не начинать.
(ответить)
Печаль в том, что при этом и существующие игроки ломаются, вот, например, Марсияль, Погба, Ван Биссака и Шоу не будут играть сегодня. Но это не оправдание, это упрёк, хочется спросить у руководства зачем они покупают стекло
(ответить)
Или скаму поменять одного хоббита
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий