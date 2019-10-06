Гиггз считает, что Сульшеру нужно купить еще пятерых игроков

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что Оле Гуннару Сульшеру нужно купить еще пятерых игроков, чтобы сделать "красных дьяволов" серьезным претендентом на трофеи.

За исключением победы 4:0 над "Челси" в первом туре Премьер-Лиги, "Юнайтед" не провел ни одного убедительного матча в этом сезоне и ни разу не забил более одного гола.



В данный момент даже попадание в топ-4 выглядит непосильной задачей для "дьяволов", не говоря уже о борьбе за титул. По мнению Гиггза, Сульшеру просто не хватает игроков, с которыми можно работать.



"Они нуждаются еще в четырех-пяти игроках. Он (Сульшер) купил троих игроков, но этого мало — ему, наверное, нужно семь или восемь".



"Невозможно сделать это за одно трансферное окно, поэтому вы должны запастись терпением — процесс будет медленным".



"Сейчас другая культура, а клуб нуждался в том, что он сейчас делает. Нужно дать ему время", — цитирует Гиггза Sky Sports.