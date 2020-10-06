Погба не требовал от "Юнайтед" 600 тысяч фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" опроверг слухи о том, что полузащитник Поль Погба требует увеличить свою зарплату до 600 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, Погба не скрывал своего желания покинуть "Олд Траффорд" минувшим летом, однако "красные дьяволы" наотрез отказались обсуждать уход своего ведущего игрока.



Недавно в прессе появились слухи, что Поль выразил готовность отбросить мысли о смене клуба и заключить новый контракт, если "Юнайтед" повысит его недельное жалование до астрономических 600 тыс. фунтов в неделю.



Однако в реальности 26-летний француз не выдвигал таких требований. Более того, "Юнайтед" еще даже не садился за стол переговоров с Погба.



"Прямо сейчас Погба сосредоточен только на том, чтобы вернуться в форму и помогать своим партнерам по команде. Слухи о том, что требует 600 тысяч фунтов в неделю, чтобы остаться, не соответствуют действительности. У Поля есть еще два года по своему контракту, поэтому время на нашей стороне касательно обсуждения новой сделки".



"Летом клуб дал четко понять, что мы хотим сохранить Поля в "Юнайтед", и с тех пор ничего не изменилось", — цитирует свой источник с "Олд Траффорд" издание Daily Mirror.