Погба не требовал от "Юнайтед" 600 тысяч фунтов в неделю
"Манчестер Юнайтед" опроверг слухи о том, что полузащитник Поль Погба требует увеличить свою зарплату до 600 тысяч фунтов в неделю.
Как известно, Погба не скрывал своего желания покинуть "Олд Траффорд" минувшим летом, однако "красные дьяволы" наотрез отказались обсуждать уход своего ведущего игрока.
Недавно в прессе появились слухи, что Поль выразил готовность отбросить мысли о смене клуба и заключить новый контракт, если "Юнайтед" повысит его недельное жалование до астрономических 600 тыс. фунтов в неделю.
Однако в реальности 26-летний француз не выдвигал таких требований. Более того, "Юнайтед" еще даже не садился за стол переговоров с Погба.
"Прямо сейчас Погба сосредоточен только на том, чтобы вернуться в форму и помогать своим партнерам по команде. Слухи о том, что требует 600 тысяч фунтов в неделю, чтобы остаться, не соответствуют действительности. У Поля есть еще два года по своему контракту, поэтому время на нашей стороне касательно обсуждения новой сделки".
"Летом клуб дал четко понять, что мы хотим сохранить Поля в "Юнайтед", и с тех пор ничего не изменилось", — цитирует свой источник с "Олд Траффорд" издание Daily Mirror.
06.10.2019 13:00
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Судя по тексту, Погба не требовал 600, потому что хочет больше, кек
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Один источник лучше другого!
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