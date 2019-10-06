Гвардиола: "С молодежью трофеев не выиграть"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола бросил камень в огород своих соседей из "Манчестер Юнайтед", заявив, что невозможно сражаться за трофеи только с помощью молодых игроков.
Пока Оле Гуннар Сульшер насыщает состав "Юнайтед" молодежью, "Сити" может похвастать лишь Филом Фоденом как единственным своим воспитанником, сыгравшим в этом сезоне Премьер-Лиги, причем продукт академии "горожан" провел на поле только 10 минут.
По словам Гвардиолы, требования его клуба делают невозможным, чтобы он столь же смело доверял молодежи — "Сити" нужны готовые звезды для больших побед.
"Эта команда нуждается в титулах и призах, а процесс становления молодых игроков подразумевает, что им требуется время и движение шаг за шагом".
"Клуб требует от меня не выиграть Лигу Чемпионов, но быть поблизости каждый раз, во всех соревнованиях, а для этого нужны зрелые игроки".
"Если они талантливы, они будут играть. Но в то же время нам нужно каждый день сражаться с лучшими в Англии и Европе. А для этого нужны Давиды Сильвы, Кевины Де Брюйне, Серхио Агуэро и Фернандиньо. Но когда твой базис — молодые игроки, это становится невозможно", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
06.10.2019 12:00
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Последние комментарии:
Если Сити выиграет ЛЧ - у колбасных порвёт очко наизнанку, к гадалке не ходи))
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Изи собрал шарлотан, на адеквате.))
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сука, быть поблизости каждый раз!
жаль что английский такой куцый язык, нет всей глубины сарказма в этой фразе как на русском
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"Клуб требует от меня не выиграть Лигу Чемпионов, но быть поблизости каждый раз, во всех соревнованиях, а для этого нужны зрелые игроки".
Источник: http://fapl.ru/posts/73860/?c=1#c6993321
писдит как дышит
все прекрасно понимают что без ГЛАВНОГО КУБКА ФУТБОЛА мансити просто епаный мешок денег.
вход в элитный клуб обладателей кубка Лиги Чемпионов для арабских подстилок закрыт
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Лысый шарлотан!!
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КАЛОЛЬ))
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А ведь лысый прав, тяжко бороться, когда игрокам не хватает опыта и мозгов, максимум можно вливать в команду, двух
, трех игроков и то для интенсивного темпа.
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Америку не открыл, имея два полноценных состава из топ игрочил
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Пеп любит опытных - антипод Венгера.
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Ну это и пенсов касается
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конечно если ты бездарный лысый пидор
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0
0 финалов лч
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Сказал бы проще:"Я не умею делать топов, я их покупаю, как колбаса вар. "
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