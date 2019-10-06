Гвардиола: "С молодежью трофеев не выиграть"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола бросил камень в огород своих соседей из "Манчестер Юнайтед", заявив, что невозможно сражаться за трофеи только с помощью молодых игроков.

Пока Оле Гуннар Сульшер насыщает состав "Юнайтед" молодежью, "Сити" может похвастать лишь Филом Фоденом как единственным своим воспитанником, сыгравшим в этом сезоне Премьер-Лиги, причем продукт академии "горожан" провел на поле только 10 минут.

По словам Гвардиолы, требования его клуба делают невозможным, чтобы он столь же смело доверял молодежи — "Сити" нужны готовые звезды для больших побед.

"Эта команда нуждается в титулах и призах, а процесс становления молодых игроков подразумевает, что им требуется время и движение шаг за шагом".

"Клуб требует от меня не выиграть Лигу Чемпионов, но быть поблизости каждый раз, во всех соревнованиях, а для этого нужны зрелые игроки".

"Если они талантливы, они будут играть. Но в то же время нам нужно каждый день сражаться с лучшими в Англии и Европе. А для этого нужны Давиды Сильвы, Кевины Де Брюйне, Серхио Агуэро и Фернандиньо. Но когда твой базис — молодые игроки, это становится невозможно", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. iceteam 06.10.2019 13:08 # iceteam
    Если Сити выиграет ЛЧ - у колбасных порвёт очко наизнанку, к гадалке не ходи))

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  2. mc-od 06.10.2019 12:59 # mc-od
    Изи собрал шарлотан, на адеквате.))

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  3. superperez101 06.10.2019 12:42 # superperez101
    сука, быть поблизости каждый раз!

    жаль что английский такой куцый язык, нет всей глубины сарказма в этой фразе как на русском

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  4. superperez101 06.10.2019 12:41 # superperez101
    "Клуб требует от меня не выиграть Лигу Чемпионов, но быть поблизости каждый раз, во всех соревнованиях, а для этого нужны зрелые игроки".


    Источник: http://fapl.ru/posts/73860/?c=1#c6993321

    писдит как дышит
    все прекрасно понимают что без ГЛАВНОГО КУБКА ФУТБОЛА мансити просто епаный мешок денег.
    вход в элитный клуб обладателей кубка Лиги Чемпионов для арабских подстилок закрыт

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  5. mo-mo 06.10.2019 12:34 # mo-mo
    Лысый шарлотан!!

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  6. scauzer11 06.10.2019 12:26 # scauzer11
    КАЛОЛЬ))

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  7. girasimus 06.10.2019 12:13 # girasimus
    А ведь лысый прав, тяжко бороться, когда игрокам не хватает опыта и мозгов, максимум можно вливать в команду, двух
    , трех игроков и то для интенсивного темпа.

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  8. mancunia-planet 06.10.2019 12:11 # mancunia-planet
    Америку не открыл, имея два полноценных состава из топ игрочил

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  9. alexomck 06.10.2019 12:11 # alexomck
    Пеп любит опытных - антипод Венгера.

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  10. dom1no 06.10.2019 12:09 # dom1no
    Ну это и пенсов касается

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  11. chr1s8rown 06.10.2019 12:08 # chr1s8rown
    конечно если ты бездарный лысый пидор

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  12. electric 06.10.2019 12:02 # electric
    0
    0 финалов лч
    0

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  13. thegodfather 06.10.2019 12:02 # thegodfather
    Сказал бы проще:"Я не умею делать топов, я их покупаю, как колбаса вар. "

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