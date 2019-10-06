Гвардиола: "С молодежью трофеев не выиграть"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола бросил камень в огород своих соседей из "Манчестер Юнайтед", заявив, что невозможно сражаться за трофеи только с помощью молодых игроков.

Пока Оле Гуннар Сульшер насыщает состав "Юнайтед" молодежью, "Сити" может похвастать лишь Филом Фоденом как единственным своим воспитанником, сыгравшим в этом сезоне Премьер-Лиги, причем продукт академии "горожан" провел на поле только 10 минут.



По словам Гвардиолы, требования его клуба делают невозможным, чтобы он столь же смело доверял молодежи — "Сити" нужны готовые звезды для больших побед.



"Эта команда нуждается в титулах и призах, а процесс становления молодых игроков подразумевает, что им требуется время и движение шаг за шагом".



"Клуб требует от меня не выиграть Лигу Чемпионов, но быть поблизости каждый раз, во всех соревнованиях, а для этого нужны зрелые игроки".



"Если они талантливы, они будут играть. Но в то же время нам нужно каждый день сражаться с лучшими в Англии и Европе. А для этого нужны Давиды Сильвы, Кевины Де Брюйне, Серхио Агуэро и Фернандиньо. Но когда твой базис — молодые игроки, это становится невозможно", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.