Пулишич задумывается об уходе из "Челси" в январе
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич уже задумывается об уходе со "Стэмфорд Бридж" в январе.
Этот сезон единственный летний новичок "синих" начинал в стартовом составе, однако в трех последних матчах Премьер-Лиги Пулишич даже не выходил на поле.
Последний раз Кристиан принимал участие в матче чемпионата еще в августе, и эта ситуация глубоко печалит 21-летнего американца, обошедшегося "Челси" в 58 миллионов фунтов.
Daily Mail стало известно от своих источников, что Пулишич хочет сражаться за место в составе "Челси", но одновременно чувствует, что главный тренер Фрэнк Лэмпард не слишком ему доверяет и не дает полноценных шансов проявить себя.
Если к зимнему трансферном окну ситуация не изменится, экс-игрок дортмундской "Боруссии" может попытаться уйти в другой клуб — хотя бы в аренду.
"Я разговаривал с ним и очень четко объяснил, каковы наши стандарты. Нельзя забывать, что он сменил страну и сменил лигу. Ему едва исполнилось 21, и если кто-то испытывает чрезмерный восторг насчет его, нужно успокоиться".
"Нам нужно, чтобы он работал и внутри коллектива показывал бы, что заслуживает играть. На этом должен быть сосредоточен каждый", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
06.10.2019 11:00
Просмотров: 3175
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
АПЛ не бундеслига.
так то пулисик.
(ответить)
Отличный игрок, не понимаю, почему не выходит хотя бы на замену.
(ответить)
Если правда все слухи о поведении Пулишича в последнее время - слабаком бесхребетным оказался парень. Таких Апл не терпит, так что вполне даже реален его слив.
(ответить)
То есть не пиздец, а пиздежь.
(ответить)
Пиздец.
(ответить)
Когда казалось, что Пепе - это провал, тут постучали пинсы
(ответить)
Только пенсы думали, что купили очередного рекордсмена по обводкам. По факту, лавочник Боруссии=лавочник пенсов.
(ответить)
А как же пинсы кудахтали о новом Азаре))))
(ответить)
Лэмпард мудак старый. Утомил уже со своими сынками.
(ответить)
Артурик-дурик
пили свою говноаналитику скорей
ехехехехехехе
(ответить)
Мда, если это правда, то пенсы подписали того еще дурачка.
(ответить)
Где инфа, что он собирается уходить?
Кто на это даже намекнул??
Тупо написали в статье "может уйти", и хомяки набежали, ска, ну что за топари тупари
(ответить)
Только пришёл и уже уходит, мда, пенсы, че с е6лом у нового азара?))
(ответить)
Ну епт)
(ответить)
Ждем авторитетное мнение пенсоты
(ответить)
точно новый Хазард.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий