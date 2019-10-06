Пулишич задумывается об уходе из "Челси" в январе

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич уже задумывается об уходе со "Стэмфорд Бридж" в январе.

Этот сезон единственный летний новичок "синих" начинал в стартовом составе, однако в трех последних матчах Премьер-Лиги Пулишич даже не выходил на поле.



Последний раз Кристиан принимал участие в матче чемпионата еще в августе, и эта ситуация глубоко печалит 21-летнего американца, обошедшегося "Челси" в 58 миллионов фунтов.



Daily Mail стало известно от своих источников, что Пулишич хочет сражаться за место в составе "Челси", но одновременно чувствует, что главный тренер Фрэнк Лэмпард не слишком ему доверяет и не дает полноценных шансов проявить себя.



Если к зимнему трансферном окну ситуация не изменится, экс-игрок дортмундской "Боруссии" может попытаться уйти в другой клуб — хотя бы в аренду.



"Я разговаривал с ним и очень четко объяснил, каковы наши стандарты. Нельзя забывать, что он сменил страну и сменил лигу. Ему едва исполнилось 21, и если кто-то испытывает чрезмерный восторг насчет его, нужно успокоиться".



"Нам нужно, чтобы он работал и внутри коллектива показывал бы, что заслуживает играть. На этом должен быть сосредоточен каждый", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.