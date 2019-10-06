Пулишич задумывается об уходе из "Челси" в январе

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич уже задумывается об уходе со "Стэмфорд Бридж" в январе.

Этот сезон единственный летний новичок "синих" начинал в стартовом составе, однако в трех последних матчах Премьер-Лиги Пулишич даже не выходил на поле.

Последний раз Кристиан принимал участие в матче чемпионата еще в августе, и эта ситуация глубоко печалит 21-летнего американца, обошедшегося "Челси" в 58 миллионов фунтов.

Daily Mail стало известно от своих источников, что Пулишич хочет сражаться за место в составе "Челси", но одновременно чувствует, что главный тренер Фрэнк Лэмпард не слишком ему доверяет и не дает полноценных шансов проявить себя.

Если к зимнему трансферном окну ситуация не изменится, экс-игрок дортмундской "Боруссии" может попытаться уйти в другой клуб — хотя бы в аренду.

"Я разговаривал с ним и очень четко объяснил, каковы наши стандарты. Нельзя забывать, что он сменил страну и сменил лигу. Ему едва исполнилось 21, и если кто-то испытывает чрезмерный восторг насчет его, нужно успокоиться".

"Нам нужно, чтобы он работал и внутри коллектива показывал бы, что заслуживает играть. На этом должен быть сосредоточен каждый", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 06.10.2019 12:34 # manutd-20champ
    АПЛ не бундеслига.
    так то пулисик.

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  2. sisyazavr 06.10.2019 12:33 # sisyazavr
    Отличный игрок, не понимаю, почему не выходит хотя бы на замену.

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  3. idel 06.10.2019 12:21 # idel
    Если правда все слухи о поведении Пулишича в последнее время - слабаком бесхребетным оказался парень. Таких Апл не терпит, так что вполне даже реален его слив.

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  4. sexan 06.10.2019 12:20 # sexan
    То есть не пиздец, а пиздежь.

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  5. sexan 06.10.2019 12:19 # sexan
    Пиздец.

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  6. vyrentz 06.10.2019 11:58 # vyrentz
    Когда казалось, что Пепе - это провал, тут постучали пинсы

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  7. fc-oil 06.10.2019 11:57 # fc-oil
    Только пенсы думали, что купили очередного рекордсмена по обводкам. По факту, лавочник Боруссии=лавочник пенсов.

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  8. vyrentz 06.10.2019 11:57 # vyrentz
    А как же пинсы кудахтали о новом Азаре))))

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  9. ask 06.10.2019 11:57 # ask
    Лэмпард мудак старый. Утомил уже со своими сынками.

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  10. only--liverpool 06.10.2019 11:36 # only--liverpool
    Артурик-дурик
    пили свою говноаналитику скорей
    ехехехехехехе

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  11. kuku-ruku 06.10.2019 11:25 # kuku-ruku
    Мда, если это правда, то пенсы подписали того еще дурачка.

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  12. sellman 06.10.2019 11:24 # sellman
    Где инфа, что он собирается уходить?
    Кто на это даже намекнул??

    Тупо написали в статье "может уйти", и хомяки набежали, ска, ну что за топари тупари

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  13. mufc1994 06.10.2019 11:21 # mufc1994
    Только пришёл и уже уходит, мда, пенсы, че с е6лом у нового азара?))

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  14. beatles-red 06.10.2019 11:20 # beatles-red
    Ну епт)

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  15. caxar 06.10.2019 11:15 # caxar
    Ждем авторитетное мнение пенсоты

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  16. alexomck 06.10.2019 11:13 # alexomck
    точно новый Хазард.

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