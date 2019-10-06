Саутгейт планирует остаться в сборной Англии минимум до 2022 года

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что собирается остаться на своем посту минимум до 2022 года.

В период работы с национальной командой Саутгейт зарекомендовал себя специалистом, который прекрасно ладит с молодыми игроками и заставляет тех прогрессировать стремительными темпами.

Кроме того, при Саутгейте англичане достигли полуфинала Чемпионата Мира в России, что является их лучших результатом на мундиалях за последние 28 лет.

Поговаривают, что "Тоттенхэм" рассматривает Саутгейта кандидатом на замену Маурисио Почеттино благодаря крепким отношениям Гарета с английскими игроками "шпор", однако этому не бывать.

"Послушайте, я еще летом говорил, что я не тот, кто должен хеджировать свои ставки и играть умно, говоря: "Я оставлю эту дверь открытой, я оставлю ту дверь открытой".

"Я главный тренер сборной Англии, и эта работа — огромная честь для меня. Нам с командой еще нужно проделать большую работу".

"Мы думаем, эта команда может прогрессировать. Если мне не скажут другое, то у меня есть контракт до 2022 года, вот и все", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Саутгейт, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 10:05

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  1. zagzag 06.10.2019 10:13 # zagzag
    Перефразирую - миниум до 2022 года Англия будет все такая же бестрофейная

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