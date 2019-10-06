Саутгейт планирует остаться в сборной Англии минимум до 2022 года
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что собирается остаться на своем посту минимум до 2022 года.
В период работы с национальной командой Саутгейт зарекомендовал себя специалистом, который прекрасно ладит с молодыми игроками и заставляет тех прогрессировать стремительными темпами.
Кроме того, при Саутгейте англичане достигли полуфинала Чемпионата Мира в России, что является их лучших результатом на мундиалях за последние 28 лет.
Поговаривают, что "Тоттенхэм" рассматривает Саутгейта кандидатом на замену Маурисио Почеттино благодаря крепким отношениям Гарета с английскими игроками "шпор", однако этому не бывать.
"Послушайте, я еще летом говорил, что я не тот, кто должен хеджировать свои ставки и играть умно, говоря: "Я оставлю эту дверь открытой, я оставлю ту дверь открытой".
"Я главный тренер сборной Англии, и эта работа — огромная честь для меня. Нам с командой еще нужно проделать большую работу".
"Мы думаем, эта команда может прогрессировать. Если мне не скажут другое, то у меня есть контракт до 2022 года, вот и все", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
06.10.2019 10:05
Просмотров: 114
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Перефразирую - миниум до 2022 года Англия будет все такая же бестрофейная
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий