Алан Ширер обвинил Мане в симуляции

Садио Мане Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер обвинил нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в симуляции в матче против "Лестера".

Вырвать победу 2:1 против "лис" команде Юргена Клоппа удалось только благодаря заработанному в компенсированное время пенальти.

Получив по ноге от Марка Олбрайтона, Мане упал на газон в штрафной и убедил рефери Криса Кавану указать на 11-метровую отметку, однако Ширер убежден, что сенегалец был более чем в состоянии устоять на ногах.

"Я не думаю, что это пенальти. Думаю, это нырок. Футбол — контактный вид спорта. Олбрайтон коснулся Мане, а тот решил упасть", — цитирует Ширера Daily Mail.


Метки Лестер, Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 09:50

Количество просмотров Просмотров: 1003

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  1. ko1obok 06.10.2019 10:31 # ko1obok
    ещё один долбится в зенки

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  2. arman-kz 06.10.2019 10:26 # arman-kz
    Конечно, сейчас все бы хотели остановить Ливерпуль, но это явный пенальти. Мог устоять или не мог, вопрос второй. Мог устоять, а мог и упасть, он в этой ситуации выбрал второй вариант. Технический это пенальти. Вопрос закрыт.

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  3. yela 06.10.2019 10:24 # yela
    Когда падают после того, как соперник убирает ногу, то это явная симуляция. Но мартышка решила выдавить максимум с эпизода, ведь "смертельное" касание то было. VAR такое позволяет. С недавнего, еще заработанный Роузом пеналь против Баварии, когда можно было исполнить пеналь в рядовом эпизоде.

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  4. manutd-20champ 06.10.2019 10:15 # manutd-20champ
    ясен хер, умеют только ртом и симуляциями побеждать.
    ну,,, загорайтесь.

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  5. tot35 06.10.2019 10:12 # tot35
    Уметь надо

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  6. kuku-ruku 06.10.2019 10:10 # kuku-ruku
    Как из лучшего игрока Англии превратиться в лысого пидора и тд в глазах колбасников? Намекнуть что пеналь дали ни за что.

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  7. liverpool1892est 06.10.2019 10:06 # liverpool1892est
    Пошел нажуй Алан

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  8. girasimus 06.10.2019 10:03 # girasimus
    Миха решил сегодня подорвать Лондонских и Манчестерских фанатов.

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  9. london-fc 06.10.2019 10:03 # london-fc
    Ширер забухал?

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  10. gunars 06.10.2019 10:01 # gunars
    конечно нырок, Мане берет уроки у Салаха

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  11. chr1s8rown 06.10.2019 10:01 # chr1s8rown
    лысый пидор

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  12. alexomck 06.10.2019 09:58 # alexomck
    Ширер расист.

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  13. alexminck 06.10.2019 09:54 # alexminck
    Поехавший алкаш

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  14. mcferson 06.10.2019 09:54 # mcferson
    Думаю, это нырок.
    Олбрайтон коснулся Мане

    ясно, ширер отбитый дегрод

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