Алан Ширер обвинил Мане в симуляции
Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер обвинил нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в симуляции в матче против "Лестера".
Вырвать победу 2:1 против "лис" команде Юргена Клоппа удалось только благодаря заработанному в компенсированное время пенальти.
Получив по ноге от Марка Олбрайтона, Мане упал на газон в штрафной и убедил рефери Криса Кавану указать на 11-метровую отметку, однако Ширер убежден, что сенегалец был более чем в состоянии устоять на ногах.
"Я не думаю, что это пенальти. Думаю, это нырок. Футбол — контактный вид спорта. Олбрайтон коснулся Мане, а тот решил упасть", — цитирует Ширера Daily Mail.
06.10.2019 09:50
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Последние комментарии:
ещё один долбится в зенки
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Конечно, сейчас все бы хотели остановить Ливерпуль, но это явный пенальти. Мог устоять или не мог, вопрос второй. Мог устоять, а мог и упасть, он в этой ситуации выбрал второй вариант. Технический это пенальти. Вопрос закрыт.
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Когда падают после того, как соперник убирает ногу, то это явная симуляция. Но мартышка решила выдавить максимум с эпизода, ведь "смертельное" касание то было. VAR такое позволяет. С недавнего, еще заработанный Роузом пеналь против Баварии, когда можно было исполнить пеналь в рядовом эпизоде.
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ясен хер, умеют только ртом и симуляциями побеждать.
ну,,, загорайтесь.
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Уметь надо
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Как из лучшего игрока Англии превратиться в лысого пидора и тд в глазах колбасников? Намекнуть что пеналь дали ни за что.
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Пошел нажуй Алан
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Миха решил сегодня подорвать Лондонских и Манчестерских фанатов.
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Ширер забухал?
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конечно нырок, Мане берет уроки у Салаха
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лысый пидор
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Ширер расист.
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Поехавший алкаш
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Думаю, это нырок.
Олбрайтон коснулся Мане
ясно, ширер отбитый дегрод
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