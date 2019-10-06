Алан Ширер обвинил Мане в симуляции

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер обвинил нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в симуляции в матче против "Лестера".

Вырвать победу 2:1 против "лис" команде Юргена Клоппа удалось только благодаря заработанному в компенсированное время пенальти.



Получив по ноге от Марка Олбрайтона, Мане упал на газон в штрафной и убедил рефери Криса Кавану указать на 11-метровую отметку, однако Ширер убежден, что сенегалец был более чем в состоянии устоять на ногах.



"Я не думаю, что это пенальти. Думаю, это нырок. Футбол — контактный вид спорта. Олбрайтон коснулся Мане, а тот решил упасть", — цитирует Ширера Daily Mail.