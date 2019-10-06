Сульшер не жалеет, что избавился от Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что был рад отпустить из клуба нападающего Ромелу Лукаку без замены.

На старте нового сезона Сульшера регулярно критикуют за то, что минувшим летом он не обзавелся другим нападающим.



По словам норвежского специалиста, сделка по приобретению такого игрока сорвалась в последний момент, однако Оле Гуннар все равно считает, что "Юнайтед" поступил правильно, отпустив Лукаку в "Интер".



"Я могу сказать, что мне не хватает нападающих, но это то решение, которое я принял сам и принял его с радостью".



"Когда у тебя есть игроки, они могут обладать потенциалом, но мысленно Ромелу уже не был здесь, чтобы работать сообща над нашим коллективным развитием".



"Я не хочу слишком много говорить о других игроках. Я очень уважаю Ромелу, но его время здесь подошло к концу".



"Мы очень довольны тем, какое усиление получили в трансферное окно. Ближе к закрытию окна мы были очень близки, чтобы пригласить другого нападающего, но просто не смогли довести начатое до конца".



"Уж лучше стиснуть зубы и подождать, чем тратить огромные суммы денег на игрока, насчет которого ты не уверен", — цитирует Сульшера Sky Sports.