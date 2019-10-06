Братья Лонгстаффы выйдут в старте "Ньюкасла" против "Юнайтед"

Братья Шон и Мэтти Лонгстаффы должны выйти в стартовом составе "Ньюкасла" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

В прошлый уикенд "Ньюкасл" потерпел сокрушительное поражение от "Лестера" со счетом 5:0. Этот результат, а также дисквалификацию Айзека Хейдена требуют от главного тренера "сорок" Стива Брюса определенных изменений в составе.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, заменить Хейдена в опорной зоне будет призван как раз 19-летний Мэтти Лонгстафф, младший брат Шона.



Напомним, что "Юнайтед" устроил настоящую охоту за 21-летним Шоном минувшим летом, хотя к тому времени Лонгстафф сыграл лишь восемь матчей в Премьер-Лиге за свою карьеру. Только после решительных заявлений Брюса и владельца "сорок" Майка Эшли "красные дьяволы" оставили молодого англичанина в покое, но, как поговаривают, сохраняют к нему интерес — теперь у "Юнайтед" есть повод присмотреться и к младшему брату.