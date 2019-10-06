8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 6 октября четырьмя поединками завершится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 16:00 Онлайн-трансляция



Беспроигрышная серия "Арсенала" во всех турнирах достигла семи матчей, включая победу 4:0 над "Стандартом" в Лиге Европы посреди недели. На очереди "Борнмут", который, набрав 11 очков в семи первых турах, отразил свой второй лучший старт сезона в рамках Премьер-Лиги — лучше было только в прошлой кампании (13). "Канониры" выиграли все пять домашних встреч с "вишенками" во всех турнирах с общим счетом 16:2.



Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт все еще отсутствует с травой лодыжки. Капитан Гранит Джака в одной желтой карточке от дисквалификации.



"Борнмут" будет лишен защитника Криса Мефема, которого вывела из строя травма икроножной мышцы, но Дэн Гослинг почти залечил пах. Адам Смит вернуться пока не готов.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция



После неожиданной осечки в противостоянии с "Норвичем" "Манчестер Сити" выдал серию из пяти побед подряд во всех соревнованиях, принявшись демонстрировать свою фирменную игру. Как кажется, "горожанам" нужен был такой результат, чтобы прийти в чувство. "Вулверхэмптон" в минувший четверг провел тяжелый матч в Стамбуле против "Бешикташа" в рамках Лиги Европы, продолжая привыкать к жесткому расписанию с еврокубками. В рамках высшего дивизиона "Сити" не проигрывает на своем поле "волкам" с декабря 1979.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне пропустит этот матч с травмой паха, но вернется после международного перерыва. То же самое касается Джона Стоунса, которого беспокоит бедро.



"Вулверхэмптону" будет не хватать нападающего Диогу Жоты, но все остальные игроки доступны.



САУТГЕМПТОН — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне хуже, чем "Саутгемптон", дома играет только "Уотфорд". "Святые" очень уязвимы в обороне, не зная побед на "Сент Мэри" уже пять матчей кряду — с 3:1 против "Вулверхэмптона" полгода назад. Для "Челси" это возможность оформить свою третью подряд выездную победу в Премьер-Лиге впервые с декабря 2018, а для Тэмми Абрахэма — пополнить свой бомбардирский счет. "Синие" одержали девять побед в 12 последних выездах к "Саутгемптону", уступив лишь раз.



Запасной голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти залечил мышечное повреждение, но Седрик Соареш и Мусса Дженепо все еще отсутствуют.



В лазарете "Челси" остаются Антонио Рюдигер, Эмерсон Палмери и Рубен Лофтус-Чик. Нголо Канте вернулся в строй еще посреди недели, сыграв против "Лилля" в Лиге Чемпионов.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция



Тренеры обеих команд считаются одними из главных фаворитов на следующее увольнение в Премьер-Лиге, и тому есть веские причины. "Ньюкасл" никак не нащупает свою игру при Стиве Брюсе, а в прошлый уикенд был разгромлен "Лестером" со счетом 5:0. "Юнайтед" скатился к унылому футболу примитивного содержания и прямо сейчас составляет компанию "сорокам" в нижней половине таблицы. В 48 встречах с "красными дьяволами" в рамках Премьер-Лиги "Ньюкасл" одержал только шесть побед.



После 17 месяцев отсутствия возвращается нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл, залечивший икроножную мышцу. Айзек Хейден приступает к трехматчевой дисквалификации. Аллан Сен-Максимен снова здоров.



Плеймейкер "Юнайтед" Джесси Лингард едва ли сыграет из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного против АЗ. Поль Погба и Антони Мартиаль играть не готовы.