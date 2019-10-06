Чоудури подвергся расистским оскорблениям после фола на Салахе

Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, в концовке проигранного "лисами" матча на "Энфилде" (2:1) Чоудури грубым фолом остановил нападающего "красных" Мохамеда Салаха, за что получил только желтую карточку.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп жестко раскритиковал Чоудури, обвинив того, что Хамза пошел на умышленную грубость и в итоге нанес травму ключевому игроку мерсисайдцев.



Некоторые фанаты "красных" оказались еще менее сдержанны, чем Клопп, выместив свою злобу на 22-летнего англичанина бангладешско-гренадийского происхождения в социальных сетях.



"Дискриминационному поведению нет места в социальных сетях или обществе. Мы примем самые жесткие меры к тем, что за это ответственен".



"Мы потрясены этими комментариями, насчет которых клуб уже пожаловался в полицию и офис социальной сети", — гласит заявление клуба с "Кинг Пауэр".