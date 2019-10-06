Чоудури подвергся расистским оскорблениям после фола на Салахе

Хамза Чоудури Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, в концовке проигранного "лисами" матча на "Энфилде" (2:1) Чоудури грубым фолом остановил нападающего "красных" Мохамеда Салаха, за что получил только желтую карточку.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп жестко раскритиковал Чоудури, обвинив того, что Хамза пошел на умышленную грубость и в итоге нанес травму ключевому игроку мерсисайдцев.

Некоторые фанаты "красных" оказались еще менее сдержанны, чем Клопп, выместив свою злобу на 22-летнего англичанина бангладешско-гренадийского происхождения в социальных сетях.

"Дискриминационному поведению нет места в социальных сетях или обществе. Мы примем самые жесткие меры к тем, что за это ответственен".

"Мы потрясены этими комментариями, насчет которых клуб уже пожаловался в полицию и офис социальной сети", — гласит заявление клуба с "Кинг Пауэр".


Метки Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига, расизм, Чоудури

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2019 06:00

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  1. chebrec 06.10.2019 07:08 # chebrec
    Фонады ливапуля расисты

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  2. scouser2005 06.10.2019 07:07 # scouser2005
    Фамилия его сама за себя говорит. Чем возмущаться, лучше бы подумали о том, что в будущем этот тупица принесет много проблем лисицам.

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