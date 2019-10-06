Роджерс: "Очень спорный пенальти"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс выразил свои сомнения насчет назначения пенальти в концовке матча против "Ливерпуля".

Судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" решил пенальти, заработанный Садио Мане в компенсированное время. Сенегалец упал в штрафной после того, как его по ноге задел Марк Олбрайтон.



Роджерс не винит Мане в симуляции, но подозревает, что Садио мог приукрасить свое падение.



"Думаю, он выжал максимум из этого контакта. Сейчас нападающие такие умные. Одно касание, и он падает. Если бы рефери не назначил пенальти, думаю, никто бы не сказал, что это явная ошибка".



"Тяжело смириться, когда ты пропускаешь на 95-й минуте. Думаю, мы заслуживали очко. Когда приезжаешь к европейским чемпионам, ты должен быть стойким, выдерживать давление и проявлять свои качества. Думаю, у нас это получилось".



"Думаю, мы могли и выиграть матч. Мы пропустили гол, когда контролировали игру. Думаю, это очень спорный пенальти и точно не очевидный, но когда рефери указывает на точку, VAR сложно воспрепятствовать этому".



"Но я очень горжусь командой и проявленным нами характером. Приехав сюда и дав этот бой, мы показали, что находимся на очень правильном пути", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.