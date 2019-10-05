Сульшер: "Победа над "Ньюкаслом" изменит настроение в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что победа над "Ньюкаслом" способна изменить унылую атмосферу внутри его команды.

К воскресному выезду на "Сент-Джеймс Парк" подопечные Сульшера подходят, не зная побед за пределами своего стадиона уже семь матчей кряду в рамках Премьер-Лиги.



Кроме того, девять очков после семи туров — это худший старт "красных дьяволов" в высшем дивизионе с 1989 года, однако Сульшер уверен, что ситуацию можно быстро преобразить.



"Конечно, ты не получаешь удовольствия, когда не побеждаешь в матчах. Ты вкладываешь свое сердце, жизнь и душу в клуб. Когда ты побеждаешь, ты становишься счастливее, твое настроение улучшается, хотя это не всегда означает, что ты стал играть лучше. Но результаты всегда меняют настроение".



"Поэтому для нас сейчас жизненно важно добыть результат против "Ньюкасла". Думаю, это изменит настроение. Парни смогут отправиться на международный перерыв и освежить свои головы", — цитирует Сульшера Sky Sports.