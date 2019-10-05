Клопп объяснил стычку своих игроков с Пересом

Айозе Перес Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающий "Лестера" Айозе Перес полез в драку с игроками его команды после окончания субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде".

Завершившийся победой "красных" со счетом 2:1 матч был отмечен массовой стычкой игроков обеих команд, в которую оказался вовлечен даже хладнокровный Джеймс Милнер.

По словам Клоппа, все началось с того, что его защитник Энди Робертсон спровоцировал Переса, автора результативной передачи на Джеймса Мэддисона.

"После финального свистка Энди Робертсон праздновал победу, и он толкнул Переса, чего тот, возможно, не ожидал, а потому разозлился", — цитирует Клоппа Daily Mirror.

Высказался насчет этой стычки и рулевой "Лестера" Брендан Роджерс".

"Как сказали парни, Эни Робертсон толкнул его. Он не ожидал этого и разозлился. И это привело к стычке, но ничего не случилось", — сообщил Роджерс.



Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Перес, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2019 22:00

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  1. girasimus 05.10.2019 22:28 # girasimus
    https://www.leicestermercury.co.uk/sport/football/football-news/brendan-rodgers-explains-ayoze-perez-3397566

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  2. dom1no 05.10.2019 22:08 # dom1no
    Робертсон на месси ссал, на этого чухана вообще как нехой. А вообще если он сделал это намерено, то это его не красит

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