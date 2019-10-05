Клопп объяснил стычку своих игроков с Пересом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающий "Лестера" Айозе Перес полез в драку с игроками его команды после окончания субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде".

Завершившийся победой "красных" со счетом 2:1 матч был отмечен массовой стычкой игроков обеих команд, в которую оказался вовлечен даже хладнокровный Джеймс Милнер.



По словам Клоппа, все началось с того, что его защитник Энди Робертсон спровоцировал Переса, автора результативной передачи на Джеймса Мэддисона.



"После финального свистка Энди Робертсон праздновал победу, и он толкнул Переса, чего тот, возможно, не ожидал, а потому разозлился", — цитирует Клоппа Daily Mirror.



Высказался насчет этой стычки и рулевой "Лестера" Брендан Роджерс".



"Как сказали парни, Эни Робертсон толкнул его. Он не ожидал этого и разозлился. И это привело к стычке, но ничего не случилось", — сообщил Роджерс.