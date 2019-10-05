Клопп недоволен фолом на Салахе

Хамза Чоудури Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое недовольство грубым фолом на нападающем Мохамеде Салахе в матче против "Лестера".

В концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" полузащитник "лис" Хамза Чоудури только фолом смог остановить прорыв Салаха, за что получил желтую карточку.

После победы со счетом 2:1 Клопп заявил, что Чоудури стоило изгнать с поля, потому что Хамза даже не собирался играть в мяч, а сознательно шел на грубость.

"Как Мо может быть в порядке? Как он (Чоудури) мог получить только желтую карточку? Мо уходил с поля, хромая. Это было грубо. Это было сделано только для того, чтобы задержать его, и это не есть нормально".

"Это было единоборство, которое я не понимаю. Как он вообще может идти в стык, когда мяч так далеко? Когда игрок на полной скорости врезается в тебя, а мяча нет поблизости, карточка может быть только одного цвета".

"По вашим глазам кажется, что я единственный, кто видит это так. Но это было чертовски опасно. Я не хочу создавать каких-либо проблем парню, но он должен успокоиться".

"Он должен успокоиться. Он не первый раз оказывается в подобной ситуации. Суперигрок, но такого рода единоборства... Нет, они ему не нужны", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах, Чоудури

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2019 21:00

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  1. fc-oil 05.10.2019 22:29 # fc-oil
    Наротировал пенку и еще недоволен.

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  2. godlike 05.10.2019 21:34 # godlike
    норм на пенку наротировал в кабинке ВАРа

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  3. londonskypoganec 05.10.2019 21:23 # londonskypoganec
    Что про левые пенальти никто не кукарекает

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  4. liverpool888 05.10.2019 21:17 # liverpool888
    Это чучело играло намеренно грубо.
    Сказано по делу, такого рода эпизод мог нанести серьезную травму. Игрок даже не пытался играть в мяч. Есть фол тактический, когда ты срываешь атаку придерживая игрока руками, либо аккуратно выводя из соперника равновесия. Но когда безголовый дровосек летит в ноги игроку бегущему на скорости, то это намеренная грубость. Такие моменты нужно пресекать в корне и должны караться красными карточками.
    Если сейчас не преподать глупому мальчонке урок, то кто-нибудь может реально пострадать.

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  5. liverfun 05.10.2019 21:06 # liverfun
    Все верно, чистейшая красная, этот петушок волосатый просто рубил салаха сзади, мяча и рядом не было. Судья подсвистывал лестеру, также и за прямую ногу ндиди в колено милнеру должен был красную показывать, а не желтую.
    Салаху здоровья, хоть и играл с большим количеством брака.
    Воздалось за грязную игру лестеру в концовке

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