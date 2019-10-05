Клопп недоволен фолом на Салахе
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое недовольство грубым фолом на нападающем Мохамеде Салахе в матче против "Лестера".
В концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" полузащитник "лис" Хамза Чоудури только фолом смог остановить прорыв Салаха, за что получил желтую карточку.
После победы со счетом 2:1 Клопп заявил, что Чоудури стоило изгнать с поля, потому что Хамза даже не собирался играть в мяч, а сознательно шел на грубость.
"Как Мо может быть в порядке? Как он (Чоудури) мог получить только желтую карточку? Мо уходил с поля, хромая. Это было грубо. Это было сделано только для того, чтобы задержать его, и это не есть нормально".
"Это было единоборство, которое я не понимаю. Как он вообще может идти в стык, когда мяч так далеко? Когда игрок на полной скорости врезается в тебя, а мяча нет поблизости, карточка может быть только одного цвета".
"По вашим глазам кажется, что я единственный, кто видит это так. Но это было чертовски опасно. Я не хочу создавать каких-либо проблем парню, но он должен успокоиться".
"Он должен успокоиться. Он не первый раз оказывается в подобной ситуации. Суперигрок, но такого рода единоборства... Нет, они ему не нужны", — цитирует Клоппа Goal.
05.10.2019 21:00
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Наротировал пенку и еще недоволен.
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норм на пенку наротировал в кабинке ВАРа
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Что про левые пенальти никто не кукарекает
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Это чучело играло намеренно грубо.
Сказано по делу, такого рода эпизод мог нанести серьезную травму. Игрок даже не пытался играть в мяч. Есть фол тактический, когда ты срываешь атаку придерживая игрока руками, либо аккуратно выводя из соперника равновесия. Но когда безголовый дровосек летит в ноги игроку бегущему на скорости, то это намеренная грубость. Такие моменты нужно пресекать в корне и должны караться красными карточками.
Если сейчас не преподать глупому мальчонке урок, то кто-нибудь может реально пострадать.
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Все верно, чистейшая красная, этот петушок волосатый просто рубил салаха сзади, мяча и рядом не было. Судья подсвистывал лестеру, также и за прямую ногу ндиди в колено милнеру должен был красную показывать, а не желтую.
Салаху здоровья, хоть и играл с большим количеством брака.
Воздалось за грязную игру лестеру в концовке
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