Клопп недоволен фолом на Салахе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое недовольство грубым фолом на нападающем Мохамеде Салахе в матче против "Лестера".

В концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" полузащитник "лис" Хамза Чоудури только фолом смог остановить прорыв Салаха, за что получил желтую карточку.



После победы со счетом 2:1 Клопп заявил, что Чоудури стоило изгнать с поля, потому что Хамза даже не собирался играть в мяч, а сознательно шел на грубость.



"Как Мо может быть в порядке? Как он (Чоудури) мог получить только желтую карточку? Мо уходил с поля, хромая. Это было грубо. Это было сделано только для того, чтобы задержать его, и это не есть нормально".



"Это было единоборство, которое я не понимаю. Как он вообще может идти в стык, когда мяч так далеко? Когда игрок на полной скорости врезается в тебя, а мяча нет поблизости, карточка может быть только одного цвета".



"По вашим глазам кажется, что я единственный, кто видит это так. Но это было чертовски опасно. Я не хочу создавать каких-либо проблем парню, но он должен успокоиться".



"Он должен успокоиться. Он не первый раз оказывается в подобной ситуации. Суперигрок, но такого рода единоборства... Нет, они ему не нужны", — цитирует Клоппа Goal.