Почеттино не боится увольнения

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не боится увольнения, несмотря на ужасную форму своей команды.

Проиграв в минувший вторник "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 2:7, в субботу "шпоры" потерпели еще одно унизительное поражение. На сей раз подопечные Почеттино были разгромлены "Брайтоном" в Премьер-Лиге — 3:0.



Этот результат вновь вызвал массу вопросов к игре "Тоттенхэма", который в прошлом месяце сенсационно уступил "Колчестеру" из четвертого дивизиона в Кубке Лиги. Однако Маурисио пытается сохранять спокойствие в шторм.



"Нет, я не переживаю. Что меня беспокоит, так это жизнь, а не футбол. Но я не хочу, чтобы вы трактовали это как-то негативно".



"Футбол — это игра, где ты можешь выиграть, а можешь проиграть. Проблема для нас в том, что мы побеждали, побеждали и побеждали, и каждый нас хвалил".



"Теперь мы проиграли два матча подряд, и людям сложно принять эту ситуацию. Но я не хочу быть философом или рассуждать в нехорошем ключе".



"Что меня страшит, так это жизнь, а не футбол. В футболе ты должен быть силен, смел и принимать решения, встречая проблемы в лицо. Именно это мы и собираемся делать — противостоять негативу и упорно работая, чтобы изменить эту тенденцию. Я в таком положении, что должен мириться со всей критикой. Точно так же, как и когда вы хвалите меня или команду".



"Я собираюсь вести себя одинаково и не буду менять свое видение от того, что вы или какой-то эксперт критикуете меня или говорите о несоответствии ситуации вашим ожиданиям", — цитирует Почеттино Evening Standard.