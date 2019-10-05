Уго Льорис избежал перелома
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис избежал серьезной травмы и может быть выписан из госпиталя уже сегодня вечером.
Пропустив семь голов от "Баварии" посреди недели, субботний матч против "Брайтона" Льорис тоже начал крайне неудачно. Уго позволил поразить свои ворота уже на третьей минуте, а вдобавок получил травму руки.
Льорис ударился локтем о землю при приземлении, и боль была настолько сильной, что капитану сборной Франции несколько минут оказывали медицинскую помощь, прежде чем унести с поля на носилках и в кислородной маске.
Со стадиона "чаек" Уго прямиком отправился в госпиталь, однако сейчас The Sun стало известно, что худшие опасения не подтвердились — голкипер избежал перелома плеча или руки, а потому ему нет смысла оставаться на ночь в медицинской палате.
05.10.2019 19:35
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Да ттх надо избавиться от рвущихся в Реал игроков, а то вечерами вместо жены гоняют на мадридские былые успехи, а Вертонгенам приходится за женами ухаживать в дождливой Англии. Как следствие разлад в команде, кейн тоже вместо мяча поглядывает на трибуны на жену, а то мало-ли. Вот и этот бедолага вратарь не упускал из виду вертонгена, а смотреть надо было на мяч(((
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Кто-то сглазил Шпор! Прям жопа какая-то с ними началась
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здоровья
зачем пытался ловить верховой мяч прямо у ворот хз, на ровном месте ступил
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