Уго Льорис избежал перелома

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис избежал серьезной травмы и может быть выписан из госпиталя уже сегодня вечером.

Пропустив семь голов от "Баварии" посреди недели, субботний матч против "Брайтона" Льорис тоже начал крайне неудачно. Уго позволил поразить свои ворота уже на третьей минуте, а вдобавок получил травму руки.



Льорис ударился локтем о землю при приземлении, и боль была настолько сильной, что капитану сборной Франции несколько минут оказывали медицинскую помощь, прежде чем унести с поля на носилках и в кислородной маске.



Со стадиона "чаек" Уго прямиком отправился в госпиталь, однако сейчас The Sun стало известно, что худшие опасения не подтвердились — голкипер избежал перелома плеча или руки, а потому ему нет смысла оставаться на ночь в медицинской палате.