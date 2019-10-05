"Ливерпуль" вырвал победу у "Лестера" благодаря пенальти в самой концовке

Реализованный Джеймсом Милнером пенальти на последних мгновениях матча позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Лестера" со счетом 2:1 и продлить свою 100-процентную серию в этом сезоне Премьер-Лиги.

По сравнению с победой 4:3 над "Ред Булл" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен и Джеймс Милнер, заменив Джо Гомеса и Джордана Хендерсона.



В старт "лис" после травмы лодыжки вернулся Джеймс Мэддисон, заменив Айозе Переса.



"Ливерпуль" сразу же забрал игру под свой контроль, правда, это не находило отражения на опасных моментах. Лишь на 13-й минуте Трент Александер-Арнольд классно обыграл оппонента возле лицевой линии и подал в штрафную, где Милнер пробил ногой в касание — чуть мимо!



Постепенно гости выправили плечи, и дважды Ловрену приходилось выносить мяч головой, чтобы предотвратить опасность возле ворот Адриана.



На 34-й минуте Александер-Арнольд выполнил еще одну отличную передачу к воротам, однако Роберто Фирмино не смог толком дотянуться до мяча, чтобы поразить цель.



Спустя четыре минуты Адриан совершил отличный сейв, отразив удар головой Чаглара Сеюнджю после навеса со штрафного. Впрочем, в этом эпизоде все равно был зафиксирован офсайд.



"Лестер" смотрелся очень достойно, но на 40-й минуте все-таки дрогнул. Джонни Эванс не смог прервать передачу Милнера по левому флангу на Садио Мане, который ворвался в штрафную площадь по краю и послал мяч низом в ворота — 1:0.



После перерыва "Ливерпуль" пошел за вторым голом, но Мохамеду Салаху не позволил отличиться Каспер Шмейхель, а Мане с Фирмино промазали сами из выгодных позиций.



Джейми Варди, до сих пор незаметный, обнаружил себя только на 66-й минуте, однако нападающий "лис" неудачно обработал мяч, и тот стал добычей Адриана.



"Красным" никак не удавалось забить второй гол, но их преимущество было настолько значительным, что "Лестер" почти не помышлял об атаках.



Тем не менее, за 10 минут до конца основного времени "лисы" восстановили равновесие. Вышедший на замену Перес сделал передачу в штрафную за спину Ван Дейку, а ворвавшийся в свободную зону Мэддисон переиграл Адриана — 1:1.



Ничья, конечно, не устраивала хозяев, поэтому они оживились, однако "Лестер" уверенно отбивался — до третьей компенсированной минуты, когда Мане упал после удара по ноге Марка Олбрайтона. Система VAR одобрила назначение пенальти, а у Милнера оказались железные нервы — 2:1.



"Лестер" мог стать первой командой, сумевшей отобрать очки у "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги. "Красные", с учетом их игрового преимущества и количества моментов, должны были побеждать комфортно, но вновь создали себе проблемы, которые затем были вынуждены героически решать.



"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче