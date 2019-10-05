"Ливерпуль" вырвал победу у "Лестера" благодаря пенальти в самой концовке
Реализованный Джеймсом Милнером пенальти на последних мгновениях матча позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Лестера" со счетом 2:1 и продлить свою 100-процентную серию в этом сезоне Премьер-Лиги.
По сравнению с победой 4:3 над "Ред Булл" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен и Джеймс Милнер, заменив Джо Гомеса и Джордана Хендерсона.
В старт "лис" после травмы лодыжки вернулся Джеймс Мэддисон, заменив Айозе Переса.
"Ливерпуль" сразу же забрал игру под свой контроль, правда, это не находило отражения на опасных моментах. Лишь на 13-й минуте Трент Александер-Арнольд классно обыграл оппонента возле лицевой линии и подал в штрафную, где Милнер пробил ногой в касание — чуть мимо!
Постепенно гости выправили плечи, и дважды Ловрену приходилось выносить мяч головой, чтобы предотвратить опасность возле ворот Адриана.
На 34-й минуте Александер-Арнольд выполнил еще одну отличную передачу к воротам, однако Роберто Фирмино не смог толком дотянуться до мяча, чтобы поразить цель.
Спустя четыре минуты Адриан совершил отличный сейв, отразив удар головой Чаглара Сеюнджю после навеса со штрафного. Впрочем, в этом эпизоде все равно был зафиксирован офсайд.
"Лестер" смотрелся очень достойно, но на 40-й минуте все-таки дрогнул. Джонни Эванс не смог прервать передачу Милнера по левому флангу на Садио Мане, который ворвался в штрафную площадь по краю и послал мяч низом в ворота — 1:0.
После перерыва "Ливерпуль" пошел за вторым голом, но Мохамеду Салаху не позволил отличиться Каспер Шмейхель, а Мане с Фирмино промазали сами из выгодных позиций.
Джейми Варди, до сих пор незаметный, обнаружил себя только на 66-й минуте, однако нападающий "лис" неудачно обработал мяч, и тот стал добычей Адриана.
"Красным" никак не удавалось забить второй гол, но их преимущество было настолько значительным, что "Лестер" почти не помышлял об атаках.
Тем не менее, за 10 минут до конца основного времени "лисы" восстановили равновесие. Вышедший на замену Перес сделал передачу в штрафную за спину Ван Дейку, а ворвавшийся в свободную зону Мэддисон переиграл Адриана — 1:1.
Ничья, конечно, не устраивала хозяев, поэтому они оживились, однако "Лестер" уверенно отбивался — до третьей компенсированной минуты, когда Мане упал после удара по ноге Марка Олбрайтона. Система VAR одобрила назначение пенальти, а у Милнера оказались железные нервы — 2:1.
"Лестер" мог стать первой командой, сумевшей отобрать очки у "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги. "Красные", с учетом их игрового преимущества и количества моментов, должны были побеждать комфортно, но вновь создали себе проблемы, которые затем были вынуждены героически решать.
"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче
05.10.2019 19:00
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Последние комментарии:
Всё таки не даром они портовые хуесосы
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3 очка не пахнут, самый приятный момент пеналя в концовке - обоссаный eблет Римса, кек)
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Изи, с победой скаузеры, Изи мрази
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Брал Лестер +1.5, Мане в фентези 10 очков занес, но сука. Во избежание таких липовых пенальти вводили ВАР. Вопрос нахуя?
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Просто позор Юрген Клопп ! Столько сил потратил команда сегодня и все равно почти не выиграли ! Твоя система с ложной девяткой неработает ! Покупай Сона пока есть возможность или тащи из академии игроков ! У тебя команда 19 ударов делает а какой результат ? Хорошие команды с такими играми забивают по 3 по 4 голов !
(ответить)
Все смотрят Ливерпуль! Эра Ливерпуля! Обсуждают, ищут причины успеха. Из свежего Ливерпуль купил АПЛ.Уаххахахах 30 лет не могли а сча купили. Это точно не наркоманский паблик?!
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Борнмут победит Арсосал или ничейка?
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кстати сразу после гола лестера свисток моментом стал свистеть все подряд в пользу красных, было сразу понятно куда все идет
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я думаю Манэ ушатает в драке даже такого терминатора как Рамус, а также Дрогбу, не говоря уже о джеррарже и Варди.
не сможет разве что Милнера
(ответить)
Ливерпуков с победой, но надо было дожимать до 80й, Шмейхель божила, Роджерс с тактикой не угадал имхо.
Милнер в текущей форме и Мане по ходу два самых ценных игрока для ЛФК прямо сейчас.
(ответить)
Просто 1 Ливерпуль 8 24
П
Р
О
П
А
С
Т
Ь
Щ0льсбери фк 7 11
(ответить)
госпидя, чистоый воды симуляция, там даже удара не было у олбрайтона, тянут за уши эту колбасу что даже неприятно смотреть как в свое время скам тащили, поэтому даже нейтральные к ливеру болельщики топят против них после таких матчей
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Одна беда - ёбаный одуван черножопый Салаха сломал. Походу с МЮ он отсутствует, голеностоп ему норм промассировали.
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05.10.2019 18:58 #
slash-lfc
Артурика жалко откровенно. У малого и так немного радостей в жизни, а тут ещё и ненавистный Ливерпук всех е6ет(
Источник: http://fapl.ru/posts/73843/?c=1#c6992509
Слэш
Пишет про радости в жизни человека
Точнее - про отсутствие радостей
Слэш
АХАХАХАХАХАХАХАХ
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Че там эпизод с Робертсоном?
(ответить)
В прошлом году пенсам так же кирпич в е6ало прилетел) гол Старриджа)))
(ответить)
ЛФК мог бы выиграть и солиднее если бы поднажали в первой половине второго тайма. Нормальный матч провели Мане и Арнольд. Совсем не лучшую свою игру показали Робертсон и Салах. Пока что без потерь, но не без удачи на этот раз.
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о каком НЕ отскоке говорят портовые оперируя статистикой? второй тайм лисы забрали, больше контролировали мяч и один из их ударов это гол а второй прошел в миллиметрах от штанги, в совокупности были острее, а до 85 минуты они со своей половины не дали выйти залупулю, те напуляли в первом тайме и балаболят тут за весь матч
пенка это отдельная история, так нагло нырять это одно, но судьи это позор, не каждое касание это пенальти, мане хотел пенальти и мане нырнул после минимального контакта, когда олбрайтон даже ногу не оторвал от газона
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Хуже МЮ начал сезон, наверное, только Эвертон. Сильва первый кандидат на вылет сейчас, там все и с игрой и с дисциплиной плохо. Отлетают даже дома от мертвых команд, в атаке полное безобразие, хотя вроде все доступны.
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Бля, в конце матча подумал: "Ничему их игра с Лейпцигом не научила". Но выиграли и совсем другие мысли. Милнер шикарен. Когда он у мяча на 11-метровой отметке нет ни капли сомнений, что забъёт. Сколько он уже наколотил пенок без сбоев! В послематчевом вью невозмутимо сказал, что не нервничал ибо привык к таким моментам и делает всё спокойно.
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