Джеймс готов играть нападающего в "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс заявил, что готов играть на позиции нападающего, если в этом нуждается команда.

На выездной матч Лиги Европы против АЗ главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер снарядил в нападение именно Джеймса — возможно, своего лучшего игрока в этом сезоне.



Это стало своего рода жестом отчаяния со стороны Сульшера, который минувшим летом не пригласил нападающего взамен Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса. Однако Даниэль готов продолжать играть на острие, пускай против АЗ он себя не проявил.



"В "Суонси" я чаще играл слева, но порой мне приходилось играть по центру и справа. Важно быть универсалом и уметь играть на всех трех позициях, потому что никогда не знаешь, где ты можешь понадобиться".



"Наш 9-й номер может получить травму, и тогда я могу понадобиться там, поэтому я должен быть готов сыграть на всех трех позициях".



"Я получаю удовольствие, смещаясь с левого фланга в центр. Я могу пройти по левому флангу до лицевой и выполнить передачу или могу сместиться в центр — именно так я забил несколько голов, но теперь соперники в курсе этого. Поэтому мне важно, чтобы моя игра была более разнообразной", — цитирует Джеймса Goal.