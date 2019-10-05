Джеймс готов играть нападающего в "Юнайтед"

Даниэль Джеймс Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс заявил, что готов играть на позиции нападающего, если в этом нуждается команда.

На выездной матч Лиги Европы против АЗ главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер снарядил в нападение именно Джеймса — возможно, своего лучшего игрока в этом сезоне.

Это стало своего рода жестом отчаяния со стороны Сульшера, который минувшим летом не пригласил нападающего взамен Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса. Однако Даниэль готов продолжать играть на острие, пускай против АЗ он себя не проявил.

"В "Суонси" я чаще играл слева, но порой мне приходилось играть по центру и справа. Важно быть универсалом и уметь играть на всех трех позициях, потому что никогда не знаешь, где ты можешь понадобиться".

"Наш 9-й номер может получить травму, и тогда я могу понадобиться там, поэтому я должен быть готов сыграть на всех трех позициях".

"Я получаю удовольствие, смещаясь с левого фланга в центр. Я могу пройти по левому флангу до лицевой и выполнить передачу или могу сместиться в центр — именно так я забил несколько голов, но теперь соперники в курсе этого. Поэтому мне важно, чтобы моя игра была более разнообразной", — цитирует Джеймса Goal.


Метки Джеймс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2019 18:00

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  1. bes-ter 05.10.2019 18:23 # bes-ter
    С уходом Санчеса много потеряли конечно... он же столько игр вывозил

    (ответить)

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