Венгер подтвердил, что ФИФА зовет его на работу

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что он рассматривает предложение о работе от ФИФА.

Как известно, Венгер отдыхает с мая 2018, когда он покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе. С тех пор Арсен неоднократно сдвигал сроки своего возвращения в футбол.



Недавно в прессе появились слухи, что 69-летний француз станет техническим директором ФИФА, однако в реальности Венгер пока не согласился на эту работу, хотя и имеет соответствующее предложение.



"Я просто хочу поделиться своими знаниями и по-другому вернуть в игру то, что я от нее взял. Я не уверен, что перестану тренировать, потому что дьявол все еще рвется наружу".



"Что касается работы в ФИФА, то я должен спросить себя: нравится ли мне это, могу ли я быть эффективным, с чем мне придется иметь дело?"



"Смогу ли я повысить тренерскую эффективность, помогая и воспитывая бывших игроков, чтобы они могли получить работу в качестве тренера?"



"Драма футболиста в том, что они достигают вершины, а в 34 года, когда они еще молоды, им говорят "до свидания, все кончено". Порой мы забываем об этом, и я думаю, в этом плане нужно проделать большую работу, помогая таки игрокам возвращаться и развивать футбол", — сообщил Венгер beIN Sports.