"Брайтон", вслед за "Баварией", надругался над "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" потерпел второе подряд унизительное поражение, после "Баварии" опозорившись и в противостоянии с "Брайтоном" — 3:0.

По сравнению с поражением 2:0 от "Челси" в стартовом составе "чаек" появился 19-летний нападающий Аарон Коннолли, заменив Ива Биссума.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 2:7 от "Баварии", убрав из состава Данни Роуза, дисквалифицированного Сержа Орье, Харри Уинкса и Деле Алли. Вместо них вышли Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Эриксен и Эрик Ламела.



Счет в матче был открыт уже на третьей минуте, когда Уго Льорис неудачно среагировал на заброс верхом с фланга, остановив мяч на самой линии ворот, а Нил Мопе сыграл головой на добивании — 1:0. В этом эпизоде голкипер гостей получил травму — боль была настолько сильной, что потребовала кислородной маски и носилок.



Как показалось, "Тоттенхэм" был шокирован таким началом матча. "Брайтон" смотрелся гораздо лучше, продолжив атаковать, пускай и без особого результата.



Свою первую угрозу "шпоры" создали только на 26-й минуте, когда Эриксен отважился на дальний удар — точно в руки голкипера.



На 32-й минуте "чайки" удвоили счет, и это не стало сюрпризом. Юный Коннолли нанес удар с близкого расстояния после передачи с фланга, опередив Дэвиса. И хотя заменивший Льориса Пауло Гассанига отразил мяч, сам же Аарон сыграл на добивании, вновь оказавшись быстрее Бена — 2:0.



В остатке тайма "Брайтон" явно переигрывал своего соперника, и пару раз гостям откровенно повезло избежать третьего гола.



После перерыва игра если изменилась, то незначительно. У "Тоттенхэма" ничего не получалось впереди, а "чайки" пускались в прессинг при каждой возможности, не желая отдавать инициативу.



На 63-й минуте только перекладина уберегла гостей от третьего гола после крученого удара Паскаля Гросса с острого угла. А спустя еще две минуты Коннолли ворвался в штрафную с левого края, дернул Тоби Алдервейрелда и закрутил мяч в дальний угол — 3:0.



Третий пропущенный гол слегка раскрепостил "шпор", у них начали появляться моменты. Впрочем, "Брайтон" получил свободное пространство и мог отвечать. Правда, хозяева немного насытились и устали, поэтому счет уже не изменился.



"Тоттенхэм" был унижен второй раз за неделю, причем сложно сказать, что более позорно — 2:7 от грозной "Баварии" или 3:0 от скромного "Брайтона". "Шпоры" явно не в порядке, и Маурисио Почеттино придется постараться, чтобы это объяснить.



"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче