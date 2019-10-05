"Брайтон", вслед за "Баварией", надругался над "Тоттенхэмом"

Аарон Коннолли "Тоттенхэм" потерпел второе подряд унизительное поражение, после "Баварии" опозорившись и в противостоянии с "Брайтоном" — 3:0.

По сравнению с поражением 2:0 от "Челси" в стартовом составе "чаек" появился 19-летний нападающий Аарон Коннолли, заменив Ива Биссума.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 2:7 от "Баварии", убрав из состава Данни Роуза, дисквалифицированного Сержа Орье, Харри Уинкса и Деле Алли. Вместо них вышли Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Эриксен и Эрик Ламела.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте, когда Уго Льорис неудачно среагировал на заброс верхом с фланга, остановив мяч на самой линии ворот, а Нил Мопе сыграл головой на добивании — 1:0. В этом эпизоде голкипер гостей получил травму — боль была настолько сильной, что потребовала кислородной маски и носилок.

Как показалось, "Тоттенхэм" был шокирован таким началом матча. "Брайтон" смотрелся гораздо лучше, продолжив атаковать, пускай и без особого результата.

Свою первую угрозу "шпоры" создали только на 26-й минуте, когда Эриксен отважился на дальний удар — точно в руки голкипера.

На 32-й минуте "чайки" удвоили счет, и это не стало сюрпризом. Юный Коннолли нанес удар с близкого расстояния после передачи с фланга, опередив Дэвиса. И хотя заменивший Льориса Пауло Гассанига отразил мяч, сам же Аарон сыграл на добивании, вновь оказавшись быстрее Бена — 2:0.

В остатке тайма "Брайтон" явно переигрывал своего соперника, и пару раз гостям откровенно повезло избежать третьего гола.

После перерыва игра если изменилась, то незначительно. У "Тоттенхэма" ничего не получалось впереди, а "чайки" пускались в прессинг при каждой возможности, не желая отдавать инициативу.

На 63-й минуте только перекладина уберегла гостей от третьего гола после крученого удара Паскаля Гросса с острого угла. А спустя еще две минуты Коннолли ворвался в штрафную с левого края, дернул Тоби Алдервейрелда и закрутил мяч в дальний угол — 3:0.

Третий пропущенный гол слегка раскрепостил "шпор", у них начали появляться моменты. Впрочем, "Брайтон" получил свободное пространство и мог отвечать. Правда, хозяева немного насытились и устали, поэтому счет уже не изменился.

"Тоттенхэм" был унижен второй раз за неделю, причем сложно сказать, что более позорно — 2:7 от грозной "Баварии" или 3:0 от скромного "Брайтона". "Шпоры" явно не в порядке, и Маурисио Почеттино придется постараться, чтобы это объяснить.

"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2019 16:25

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 05.10.2019 17:34 # scouser2005
    Нужен гол под раздевалку.

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  2. electric 05.10.2019 17:34 # electric
    транжирят моменты.
    не к добру это

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  3. billy-bones 05.10.2019 17:30 # billy-bones
    В упор не вижу, почему лис считают претендентом на топ-4, на фоне гoвнистых петухов и скамеров разве только, но даже тут они не вытянут.

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  4. lampard78 05.10.2019 17:27 # lampard78
    О, Ловреныч пробил уже по своим, чутка не попал.. Репетирует.

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  5. electric 05.10.2019 17:26 # electric
    С судьёй всё понятно. В одну сторону

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  6. electric 05.10.2019 17:16 # electric
    пожалели лис...

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  7. chronicle 05.10.2019 17:13 # chronicle
    Почему Милнер ещё не умер?

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  8. thegodfather 05.10.2019 17:02 # thegodfather
    интрига на матч зеропук-лестер одна : ротировал ли клопп?

    посмотримю

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  9. thegodfather 05.10.2019 17:02 # thegodfather
    ну чисто 2 слова : шпоры, перспективы.

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  10. kuku-ruku 05.10.2019 17:00 # kuku-ruku
    Ты смотри, Пихуил кончай на правду обижаться и засунь себе свой банхаммер в жопу)

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  11. manutd-20champ 05.10.2019 16:59 # manutd-20champ
    Почеттино надеется, что поражение от "Баварии" подстегнет "Тоттенхэм".
    подстегнуло.

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  12. kd 05.10.2019 16:59 # kd
    Что с Льорисом случилось?

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  13. skychnie-oboi 05.10.2019 16:56 # skychnie-oboi
    Пакет аут - Сульшер ин

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  14. smokekush 05.10.2019 16:53 # smokekush
    Радует что не одни мы в дерьме захлебываемся)

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  15. van-der-slav 05.10.2019 16:52 # van-der-slav
    короче тренерские рокировки будут но мю опять промедлит и нашим следующим тренером будет гари невилл потому что других вариантов не будет

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  16. wolfsmensch 05.10.2019 16:52 # wolfsmensch
    п-ц, как можно так поплыть? ну не выиграли ЛЧ и что с того? можно подумать, их лишили чего-то заслуженного. так приуныли, что уже несколько месяцев не могут собраться. просто позор. никакого характера

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  17. kalei 05.10.2019 16:46 # kalei
    Коача сливают не благодарные свиньи, в Барсу уйдет

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  18. zed91 05.10.2019 16:42 # zed91
    Тоттенхему повезло , что это не МС был .

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  19. mototroller 05.10.2019 16:42 # mototroller
    Бывает

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  20. urmat 05.10.2019 16:42 # urmat
    "НАДРУГАЛИСЬ" - это слово крепко закрепилось за петуха и, верим, что так и продолжится

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