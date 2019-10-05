"Брайтон", вслед за "Баварией", надругался над "Тоттенхэмом"
"Тоттенхэм" потерпел второе подряд унизительное поражение, после "Баварии" опозорившись и в противостоянии с "Брайтоном" — 3:0.
По сравнению с поражением 2:0 от "Челси" в стартовом составе "чаек" появился 19-летний нападающий Аарон Коннолли, заменив Ива Биссума.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 2:7 от "Баварии", убрав из состава Данни Роуза, дисквалифицированного Сержа Орье, Харри Уинкса и Деле Алли. Вместо них вышли Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Эриксен и Эрик Ламела.
Счет в матче был открыт уже на третьей минуте, когда Уго Льорис неудачно среагировал на заброс верхом с фланга, остановив мяч на самой линии ворот, а Нил Мопе сыграл головой на добивании — 1:0. В этом эпизоде голкипер гостей получил травму — боль была настолько сильной, что потребовала кислородной маски и носилок.
Как показалось, "Тоттенхэм" был шокирован таким началом матча. "Брайтон" смотрелся гораздо лучше, продолжив атаковать, пускай и без особого результата.
Свою первую угрозу "шпоры" создали только на 26-й минуте, когда Эриксен отважился на дальний удар — точно в руки голкипера.
На 32-й минуте "чайки" удвоили счет, и это не стало сюрпризом. Юный Коннолли нанес удар с близкого расстояния после передачи с фланга, опередив Дэвиса. И хотя заменивший Льориса Пауло Гассанига отразил мяч, сам же Аарон сыграл на добивании, вновь оказавшись быстрее Бена — 2:0.
В остатке тайма "Брайтон" явно переигрывал своего соперника, и пару раз гостям откровенно повезло избежать третьего гола.
После перерыва игра если изменилась, то незначительно. У "Тоттенхэма" ничего не получалось впереди, а "чайки" пускались в прессинг при каждой возможности, не желая отдавать инициативу.
На 63-й минуте только перекладина уберегла гостей от третьего гола после крученого удара Паскаля Гросса с острого угла. А спустя еще две минуты Коннолли ворвался в штрафную с левого края, дернул Тоби Алдервейрелда и закрутил мяч в дальний угол — 3:0.
Третий пропущенный гол слегка раскрепостил "шпор", у них начали появляться моменты. Впрочем, "Брайтон" получил свободное пространство и мог отвечать. Правда, хозяева немного насытились и устали, поэтому счет уже не изменился.
"Тоттенхэм" был унижен второй раз за неделю, причем сложно сказать, что более позорно — 2:7 от грозной "Баварии" или 3:0 от скромного "Брайтона". "Шпоры" явно не в порядке, и Маурисио Почеттино придется постараться, чтобы это объяснить.
"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
05.10.2019 16:25
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Последние комментарии:
Нужен гол под раздевалку.
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транжирят моменты.
не к добру это
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В упор не вижу, почему лис считают претендентом на топ-4, на фоне гoвнистых петухов и скамеров разве только, но даже тут они не вытянут.
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О, Ловреныч пробил уже по своим, чутка не попал.. Репетирует.
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С судьёй всё понятно. В одну сторону
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пожалели лис...
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Почему Милнер ещё не умер?
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интрига на матч зеропук-лестер одна : ротировал ли клопп?
посмотримю
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ну чисто 2 слова : шпоры, перспективы.
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Ты смотри, Пихуил кончай на правду обижаться и засунь себе свой банхаммер в жопу)
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Почеттино надеется, что поражение от "Баварии" подстегнет "Тоттенхэм".
подстегнуло.
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Что с Льорисом случилось?
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Пакет аут - Сульшер ин
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Радует что не одни мы в дерьме захлебываемся)
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короче тренерские рокировки будут но мю опять промедлит и нашим следующим тренером будет гари невилл потому что других вариантов не будет
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п-ц, как можно так поплыть? ну не выиграли ЛЧ и что с того? можно подумать, их лишили чего-то заслуженного. так приуныли, что уже несколько месяцев не могут собраться. просто позор. никакого характера
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Коача сливают не благодарные свиньи, в Барсу уйдет
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Тоттенхему повезло , что это не МС был .
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Бывает
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"НАДРУГАЛИСЬ" - это слово крепко закрепилось за петуха и, верим, что так и продолжится
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