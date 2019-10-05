Де Хеа планирует купить футбольный клуб в Испании

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа планирует купить испанский клуб "Эльче" за 16 миллионов фунтов.

Напомним, в сентябре Де Хеа положил конец слухам насчет своего будущего, заключив с "красными дьяволами" новый контракт до июня 2023 и опцией продления на 12 месяцев.

Таким образом, Давид, которому в следующем месяце исполнится 29, стал самым высокооплачиваемым голкипером мира. Зарплата игрока сборной Испании может достигать 350 тыс. фунтов.

Хорошая прибавка к зарплате после подписания нового контракта заставила Де Хеа задуматься, куда инвестировать накопленные средств. И Давид склоняется к идее, чтобы купить футбольный клуб.

Как утверждает Super Deporte, Де Хеа готов вступить в переговоры с крупнейшим акционером "Эльче" Хосе Сепулкре, который достаточно давно ищет покупателя на свой клуб.

Отец Давида является уроженцем Эльче и большим фанатом одноименного клуба. А сам Давид провел в этом регионе часть своего детства и является обладателем сезонного абонемента "Эльче", который сейчас выступает во втором испанском дивизионе.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Эльче

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2019 16:00

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  1. gerrard08 05.10.2019 16:10 # gerrard08
    Ну да, на его недельную зарплату от мешков, он может обеспечить годовой бюджет какой-нибудь тимы.

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  2. tursa 05.10.2019 16:05 # tursa
    Хоть одно эльче возьмет

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