Де Хеа планирует купить футбольный клуб в Испании

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа планирует купить испанский клуб "Эльче" за 16 миллионов фунтов.

Напомним, в сентябре Де Хеа положил конец слухам насчет своего будущего, заключив с "красными дьяволами" новый контракт до июня 2023 и опцией продления на 12 месяцев.



Таким образом, Давид, которому в следующем месяце исполнится 29, стал самым высокооплачиваемым голкипером мира. Зарплата игрока сборной Испании может достигать 350 тыс. фунтов.



Хорошая прибавка к зарплате после подписания нового контракта заставила Де Хеа задуматься, куда инвестировать накопленные средств. И Давид склоняется к идее, чтобы купить футбольный клуб.



Как утверждает Super Deporte, Де Хеа готов вступить в переговоры с крупнейшим акционером "Эльче" Хосе Сепулкре, который достаточно давно ищет покупателя на свой клуб.



Отец Давида является уроженцем Эльче и большим фанатом одноименного клуба. А сам Давид провел в этом регионе часть своего детства и является обладателем сезонного абонемента "Эльче", который сейчас выступает во втором испанском дивизионе.