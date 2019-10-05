"Челси" предложит Виллиану новый однолетний контракт

"Челси" попытается предотвратить уход вингера Виллиана свободным агентом по окончании сезона.

В начале этого сезона Виллиан не имел места в стартовом составе "синих", что вызвало новую волну спекуляций насчет будущего 31-летнего бразильца.



Пресса сообщала, что за ситуацией Виллиана внимательно следят "Барселона" и "Ювентус", которые, будучи зарубежными клубами, уже в январе смогут вступить в переговоры с игроком и даже заключить предварительный контракт.



Однако плохая форма Кристиана Пулишича позволила Виллиану доказать свою ценность главному тренеру "Челси" Фрэнк Лэмпарду. Вингер сборной Бразилии выходил в старте лондонцев на все три последних матча в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, теперь Лэмпард хочет сохранить Виллиана. Ожидается, что клуб предложит экс-игроку "Анжи" и "Шахтера" новый однолетний контракт.