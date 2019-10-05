Гвардиола не ощущает "Этихад" крепостью

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команде пока не удалось сделать из "Этихад" неприступную крепость.

Из 44 последних домашних матчей в Премьер-Лиге "горожане" выиграли 39 и надеются только улучшить эту статистику в воскресном противостоянии с "Вулверхэмптоном".



Однако у Гвардиолы не ощущения, что эта статистика вызывает трепет и страх у команд, которые приезжают к нему в гости.



"Удалось ли "Сити" превратить "Этихад" в крепость? Мое ощущение, что нет. Я не могу представить себе, что перед матчем команды не думают: "Мы можем сделать это".



"Я знаю других тренеров и то, какие он бойцы. Они пытаются воодушевить своих игроков и говорят им: "Мы можем сделать это". После этого игроки чувствуют, что могут выйти и провести хороший матч".



"Иногда мы не побеждаем, но когда побеждаем, это происходит потому, что мы хорошо поработали, а не потому, что нас испугались", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.