Гвардиола не ощущает "Этихад" крепостью

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команде пока не удалось сделать из "Этихад" неприступную крепость.

Из 44 последних домашних матчей в Премьер-Лиге "горожане" выиграли 39 и надеются только улучшить эту статистику в воскресном противостоянии с "Вулверхэмптоном".

Однако у Гвардиолы не ощущения, что эта статистика вызывает трепет и страх у команд, которые приезжают к нему в гости.

"Удалось ли "Сити" превратить "Этихад" в крепость? Мое ощущение, что нет. Я не могу представить себе, что перед матчем команды не думают: "Мы можем сделать это".

"Я знаю других тренеров и то, какие он бойцы. Они пытаются воодушевить своих игроков и говорят им: "Мы можем сделать это". После этого игроки чувствуют, что могут выйти и провести хороший матч".

"Иногда мы не побеждаем, но когда побеждаем, это происходит потому, что мы хорошо поработали, а не потому, что нас испугались", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 635

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 05.10.2019 14:50 # lfcynwa
    K O P O /\ |/|
    без крепости правда, но и так сойдет

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  2. mcfc-fantactic 05.10.2019 14:30 # mcfc-fantactic
    City-Royal lion pride of England

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  3. griezmann 05.10.2019 14:28 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  4. chr1s8rown 05.10.2019 14:15 # chr1s8rown
    Логова гиен

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  5. mo-mo 05.10.2019 14:12 # mo-mo
    Лысый шарлотан!

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  6. bes-ter 05.10.2019 14:05 # bes-ter
    Великий тренер!!!

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