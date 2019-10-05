Гвардиола не ощущает "Этихад" крепостью
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команде пока не удалось сделать из "Этихад" неприступную крепость.
Из 44 последних домашних матчей в Премьер-Лиге "горожане" выиграли 39 и надеются только улучшить эту статистику в воскресном противостоянии с "Вулверхэмптоном".
Однако у Гвардиолы не ощущения, что эта статистика вызывает трепет и страх у команд, которые приезжают к нему в гости.
"Удалось ли "Сити" превратить "Этихад" в крепость? Мое ощущение, что нет. Я не могу представить себе, что перед матчем команды не думают: "Мы можем сделать это".
"Я знаю других тренеров и то, какие он бойцы. Они пытаются воодушевить своих игроков и говорят им: "Мы можем сделать это". После этого игроки чувствуют, что могут выйти и провести хороший матч".
"Иногда мы не побеждаем, но когда побеждаем, это происходит потому, что мы хорошо поработали, а не потому, что нас испугались", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
05.10.2019 14:00
Просмотров: 635
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
K O P O /\ |/|
без крепости правда, но и так сойдет
(ответить)
City-Royal lion pride of England
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Логова гиен
(ответить)
Лысый шарлотан!
(ответить)
Великий тренер!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий