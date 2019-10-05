Косьелни объяснил, почему ушел из "Арсенала"

Бывший капитан "Арсенала" Лоран Косьелни объяснил, почему он покинул "Эмирейтс" минувшим летом.

Напомним, Косьелни шокировал болельщиков "Арсенала" и тренерский штаб Унаи Эмери, когда в июле отказался отправиться с командой в предсезонное турне по США.



Тогда Лоран потребовал своего трансфера во французскую Лигу 1, чего в итоге и добился, присоединившись к "Бордо", однако 34-летний защитник уверен, что его репутация не пострадала.



"В Премьер-Лиге очень длинный сезон. Он отбирает много сил — физических и душевных. Я не чувствовал, что могу сыграть 40-50 матчей, и я не хотел, чтобы травмы закончили мою карьеру. Я должен бы перейти на уровень ниже, но получать больше удовольствия".



"Либо бы я закончил играть там, либо бы сменил клуб. Мы с моей семьей чувствовали, что настало время для перемен".



"Я учитывал все факторы: свое физическое состояние, свою жену, своих детей, повседневную жизнь, которую мы могли бы вести".



"Я лишь могу сказать, что ушел с высоко поднятой головой. Все те люди, с которыми я работал девять лет... Каждый отнесся с уважением к моему решению вернуться домой со своей семьей".



"Я всегда был честен, уважителен и предан. Я всегда выкладывался на максимум. Я разговаривал с тренером, и он проявил понимание. А что касается остального..." — сообщил Косьелни L'Equipe.