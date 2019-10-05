Эмери: "Озил может играть так, как я того хочу"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что полузащитник Месут Озил способен играть в его футбол.

Зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил неожиданно не попал в заявку "канониров" на матч Лиги Европы против "Стандарта" посреди недели. Тогда Эмери объяснил, что другие игроки заслуживали этого больше, чем Месут.



Сразу же возобновились слухи, что Эмери не видит у Озила будущего в "Арсенале". Таблоиды твердили, что Месут просто не может играть так, как того хочет Унаи. Однако испанский специалист отказывается это признать.



"Он может играть так, как я того хочу, но в данный момент у нас много игроков, которые конкурируют друг с другом за место в составе, и они заслуживают свой шанс играть и помогать нам".



"У меня одинаковое отношение к каждому из игроков, я хочу, чтобы они тренировались, подстегивали друг друга и сражались бы за место в заявке, за место в стартовом составе".



"Конкуренция полезна для нашего настоящего и нашего будущего", — цитирует Эмери Goal.