Клопп: "Роджерс был уволен из "Ливерпуля" не потому, что он плохой тренер"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Брендан Роджерс был уволен "красными" в октябре 2015 не потому, что является плохим тренером.

Уже сегодня Роджерс, ныне возглавляющий "Лестер", вернется на "Энфилд", где он отработал три с лишним года.



На момент увольнения Брендана "Ливерпуль" испытывал серьезные игровые проблемы, однако это не заставило Клоппа сомневаться в мастерстве своего предшественника.



"Я не знаю на 100 процентов причину, почему Брендан был уволен, но это точно не может быть его мастерство, потому что я знал, как "Ливерпуль" играл прежде, и они буквально летали по полю. Мы играли против них (в августе 2014) с "Боруссией". Мы были не в лучшей форме в тот день и уступили 4:0".



"Они же сыграли тогда очень хорошо, и я очень уважаю его как тренера. Когда тренера увольняют, публика думает, что он лишился своих футбольных мозгов или вроде того. Здесь не тот случай. Я не знаю, в чем истинная причина, но дело не в его мастерстве как тренера".



"Конечно, есть ожидания и отношения между различными людьми. Если это перестает работать, клуб должен принять решение. Это касается и меня", — цитирует Клоппа Daily Mail.