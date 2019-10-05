Почеттино надеется, что поражение от "Баварии" подстегнет "Тоттенхэм"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что поражение 2:7 от "Баварии" в Лиге Чемпионов может стать катализатором к успешному сезону для "шпор".

В минувший вторник "Тоттенхэм" впервые в своей 137-летней истории пропустил семь голов в домашнем матче.



Это унизительное поражение было воспринято многими как свидетельство кризиса в "шпорах", однако Почеттино считает, что этот результат может преобразить команду — как преобразил его "Ньюэллс Олд Бойз" в 90-х годах, когда он сам был футболистом.



"Мы сыграли первый матч сезоне и выиграли. Второй матч был в Кубке Либертадорес против "Сан-Лоренсо" — 0:6 дома. Это было очень, очень, очень больно. Примерно так же, как против "Баварии".



"Но тот сезон мы завершили победой в аргентинской Премьер-Лиге шесть месяцев спустя и даже достигли финала Кубка Либертадорес, уступив там "Сан-Паулу" лишь в серии пенальти после переигровки".



"За шесть месяцев мы совершенно изменили впечатление о себе. Иногда такого рода ситуации делают тебя сильнее и, конечно, лучше. Это самое важное. Мы должны быть умнее и извлечь урок в этой ситуации".



"Однако мы должны отреагировать по-другому, на мой взгляд. То было 27 лет назад — теперь другая эра, другое поколение людей. Но, конечно, это ценный опыт".



"Тогда мне было 19 лет, и я воспринимал ту ситуацию иначе, нежели я вижу ее сейчас. Но я помню, что Марсело Бьелса поговорил с нами индивидуально и коллективно, производя изменения и медленно выправляя ситуацию".



"Футбол меняется, общество меняется, но принципы и психология те же, что и 30 лет тому назад", — цитирует Почеттино Sky Sports.