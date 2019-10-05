Флорес: "Спасение "Уотфорда" стало бы моим величайшим достижением"

Главный тренер "Уотфорда" Кике Санчес Флорес считает, что сохранение "шершней" в Премьер-Лиге стало бы величайшим достижением в его карьере.

После своего возвращения на тренерский мостик "Уотфорда" в прошлом месяце Флорес пока не смог подвинуть команду с последнего места в Премьер-Лиге.



Испанский специалист, который выигрывал Лигу Европы с "Атлетико" и выводил "Валенсию" в Лигу Чемпионов, отлично понимает, сколь сложная задача перед ним стоит.



"Да, это стало бы моим величайшим достижением, потому что сражаться за попадание в Лигу Чемпионов или сражаться с командами топ-10 легко".



"Я привык к перечисленным вещами, и с ними жизнь тренера проще. Я не привык тренировать команды в ситуации, когда нужно сражаться за выживание", — сообщил Флорес Evening Standard.