Флорес: "Спасение "Уотфорда" стало бы моим величайшим достижением"
Главный тренер "Уотфорда" Кике Санчес Флорес считает, что сохранение "шершней" в Премьер-Лиге стало бы величайшим достижением в его карьере.
После своего возвращения на тренерский мостик "Уотфорда" в прошлом месяце Флорес пока не смог подвинуть команду с последнего места в Премьер-Лиге.
Испанский специалист, который выигрывал Лигу Европы с "Атлетико" и выводил "Валенсию" в Лигу Чемпионов, отлично понимает, сколь сложная задача перед ним стоит.
"Да, это стало бы моим величайшим достижением, потому что сражаться за попадание в Лигу Чемпионов или сражаться с командами топ-10 легко".
"Я привык к перечисленным вещами, и с ними жизнь тренера проще. Я не привык тренировать команды в ситуации, когда нужно сражаться за выживание", — сообщил Флорес Evening Standard.
05.10.2019 09:00
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