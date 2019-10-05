Эмери верит в капитана Джаку

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что он полностью доверяет полузащитнику Граниту Джаке, которого игроки выбрали новым капитаном команды.

На прошлой неделе Эмери подтвердил назначение Джаки капитаном "Арсенала", подчеркнув, что такой выбор сделали сами игроки в результате закрытого голосования.



Внутри раздевалки Джака является гораздо более популярной фигурой, нежели среди фанатов, которые регулярно критикуют 27-летнего швейцарца, однако Эмери уверен, что Гранит достойно справится с новой ролью.



"Выбор игроков придает ему уверенности, и я также вселяю в него уверенность".



"А теперь мы собираемся работать коллективно и индивидуально над малыми вещами и большими вещами, чтобы стать сильнее. Мы должны показать своим болельщикам, что мы можем быть сильны с этими игроками и этим капитаном, играя в своем стиле".



"Я обладаю большой верой и доверяю каждому игроку, включая капитана. Думаю, теперь у нас очень хороший дух в раздевалке", — сообщил Эмери Sky Sports.