Мэддисон — цель номер один "Тоттенхэма" на замену Эриксену
"Тоттенхэм" сделал полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона своей целью номер один на замену Кристиану Эриксену.
Как известно, Эриксен порывался покинуть Северный Лондон еще минувшим летом, однако осуществить свою мечту и перебраться в какой-нибудь топ-клуб из Испании не смог.
При этом Кристиан не отбросил желание уйти из "Тоттенхэма" и по-прежнему не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт. Вопрос лишь в том, будет Эриксен продан в январе или дождется следующего лета, когда станет свободным агентом.
"Шпоры" уже смирились с тем, что уход Эриксена неизбежен, и теперь сосредоточат свое внимание на поисках замены для 27-летнего датчанина.
Как стало известно Daily Mirror, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино видит 22-летнего Мэддисона идеальной заменой для Эриксена и собирается составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Джеймса.
Близкий к игроку сборной Англии источник утверждает, что Мэддисон не горит желанием покидать "Лестер", но при этом чрезвычайно амбициозен и хочет сыграть в Лиге Чемпионов — от того, кто попадет в элитный европейский турнир, возможно, и будет зависеть исход борьбы "Тоттенхэма" и "Юнайтед" за Джеймса.
05.10.2019 07:00
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Последние комментарии:
Эриксен хочет уйти из Лондона. Ну или чтоб Вертонген ушел, одно из двух))
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ну судя по этой инфе, если лестер сам попадет в лч, то мэддисон останется
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3 Лестер 14
6 Тоттенхэм 11
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Какой ему толк думать о МЮ или Тоттенхэме, если оба клуба сейчас находятся в кризисе, а в конечном итоге Лестер может оказаться в топ 4 и попасть в ЛЧ?
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