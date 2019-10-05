Кариус: "Возможно, я еще сыграю за "Ливерпуль"

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус заявил, что не исключает свое возвращение в "Ливерпуль".

Свой последний матч за мерсисайдский клуб Кариус сыграл в мае 2018, допустив две грубейшие ошибки в финале Лиги Чемпионов против "Реала".



После того поражения "красные" потратились на приглашение Алиссона из "Ромы", а Кариуса отправили в двухлетнюю аренду в "Бешикташ".



Аренда Лориса рассчитана до июня 2020 — как и его контракт с "Ливерпулем", однако 26-летний немец призывает раньше времени не ставить крест на его карьере в клубе с "Энфилда".



"Я здесь в аренде до конца сезона, а там станет видно, вернусь я в "Ливерпуль", отправлюсь куда-нибудь еще в Англии или куда-нибудь в Германии. Такие вещи никогда не предугадать. Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы играть матчи каждую неделю, а затем мы посмотрим".



"Я получаю удовольствие здесь. Конечно, играя в Англии, ты чуть больше на виду, но я в хорошем клубе, пускай и с некоторыми проблемами. Прошлый год был не всегда простым, но в целом я довольно неплохо провел свой первый сезон".



"Премьер-Лига — это лучшая лига, поэтому я, конечно, заинтересован в возвращении туда, но у меня по-прежнему есть контракт с "Ливерпулем", поэтому, возможно, я еще сыграю за "Ливерпуль". Никогда не знаешь, как все сложится".



"Сейчас мне сложно сказать. Если не "Ливерпуль", то это будет другая достойная команда, поэтому я не переживаю", — цитирует Кариуса The Guardian.



Также Лорис в очередной раз заверил, что его ляпы в том злопамятном финале Лиги Чемпионов — это следствие сотрясения, полученного от Серхио Рамоса.



"Я больше не думаю об этом, это случилось почти два сезона назад. Там было так много обстоятельств. Я получил тяжелую травму, и никто не говорил об этом. Люди могут говорить, что пожелают — меня это больше не тревожит".



"После углубленного обследования доктора подтвердили, что у меня было сотрясение, но во время игры у тебя слишком много адреналина, чтобы осознать это. Теперь это в прошлом. Я рад, что они выиграли Лигу Чемпионов год спустя. Я по-прежнему общаюсь с их тренером вратарей и другими игроками. У них хорошие шансы на победу и в этом году", — добавил Кариус.