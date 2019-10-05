8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 5 октября шестью поединками стартует 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция



Форма обеих команд удручает, и это еще мягко сказано. "Брайтон" не может выиграть с победы над обосновавшимся на дне "Уотфордом" в первом туре, с тех пор забив только два гола. "Тоттенхэм" же посреди недели был уничтожен "Баварией" со счетом 2:7, что усугубило и без того нездоровую атмосферу в коллективе Маурисио Почеттино. "Шпоры" потерпели только два поражения в 16 последних встречах с "чайками" во всех соревнованиях, одержав 11 побед.



Из лазарета "Брайтона" возвращаются Солли Марч, Алиреза Джаханбакш и Леон Балогун, но Леандро Троссард, Шейн Даффи и Бернардо по-прежнему недоступны.



Из-за дисквалификации этот матч пропускает защитник "Тоттенхэма" Серж Орье. Райан Сессеньон и Джовани Ло Чельсо играть все еще не готовы.



БЕРНЛИ — ЭВЕРТОН 17:00



Унизительное домашнее поражение от "Эвертона" на Рождество стало поворотным моментом для "Бернли" в прошлом сезоне. Джо Харт уселся в запас, была реанимирована схема 4-4-2, и "бордовым" удалось уйти от беды. Такой переломный момент на сей раз необходим "ирискам", которые погрязли в нижней половине таблицы и с большим трудом набирают очки, несмотря на временами неплохую игру — вроде матча против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд. Ни одна из 10 встреч этих соперников в Премьер-Лиге не завершилась вничью.



"Бернли" едва ли рискнет Джеком Корком, которого беспокоит плечо. Данни Дринкуотер уже тренируется, но форму еще не набрал.



Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш залечил свое ребро. Тео Уолкотт должен оправиться после сотрясения. Точно не сыграет лишь Жан-Филипп Гбамен.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



С момента прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "Лестера" только "Ливерпуль" (49) и "Манчестер Сити" (41) набрали очков больше, чем "лисы" (31). Пребывание "Лестера" на третьей позиции не выглядит случайным — подопечные Роджерса демонстрируют классный футбол и на многих позициях обладают игроками, о которых мечтают топ-клубы. Одним словом, "красных" ожидает серьезное испытание, особенно если учесть, что посреди недели их слегка потрепал "Ред Булл" в Лиге Чемпионов. "Ливерпуль" не знает поражений уже в восьми домашних встречах с "лисами" в рамках Премьер-Лиги — с поражения 0:2 в мае 2000.



"Ливерпулю" предстоит принять решение насчет голкипера Алиссона, но Жоэль Матип к субботе никак не поправится. Все еще лечится и Джердан Шакири.



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон в порядке, несмотря на возникшие в предыдущем матче проблемы с лодыжкой. В лазарете остается только Мэтти Джеймс.



НОРВИЧ — АСТОН ВИЛЛА 17:00



Эпидемия травм "Норвича" не думает идти на спад. О глубине проблем "канареек" говорит хотя бы тот факт, что они вынуждены полагаться на третьего голкипера Майкла Макговерна, которому 35 лет. Ситуация соперника дает "Астон Вилле" прекрасную возможность прервать свою серию из 10 поражений подряд на выезде в рамках высшего дивизиона, что стало повторением клубного антирекорда, установленного с 1924 по 1925 год. Ни одна из 25 последних встреч новичков Премьер-Лиги не завершилась победой гостей.



"Норвичу" будет не хватать минимум девяти игроков, включая Тим Крула и Гранта Хенли. Сэм Байрам и Тодд Кантуэлл под вопросом, но Джамал Льюис и Бен Годриф залечили свои болячки.



Защитник "Астон Виллы" Мэтт Таргетт в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Бернли". Джонатан Коджиа и Джеймс Честер все еще отсутствуют.



УОТФОРД — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



"Уотфорд" остается тенью себя из прошлого сезона, и даже смена главного тренера толком не подействовала на команду. "Шершни" по-прежнему последние и все еще находятся в поисках своей первой победы. В прошлый уикенд "Шеффилд Юнайтед", хоть и уступил "Ливерпулю", но показал, что готов дать бой любому сопернику, поэтому "Уотфорду" будет нелегко прервать свою черную полосу. Эти соперники пересекались в Премьер-Лиге лишь единожды — в сезоне 2006/07, когда "клинки" выиграли оба матча со счетом 1:0.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини продолжает восстанавливаться после операции на колене, но может вернуться Уилл Хьюз, пропустивший два последних матча.



Капитан "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарп снова доступен после трех матчей дисквалификации. Дэвид Макголдрик пока не залечил пах.



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 19:30



Не зная поражений уже шесть матчей кряду и глядя на проблемы больших команд, "Вест Хэм, как кажется, может начать мечтать о попадании в топ-4. Однако для достижения этой цели нужно набирать очки у соперников вроде "Кристал Пэлас", сила которого кроется в надежной обороне — только "Ливерпуль" и "Лестер" в этом сезоне пропустили меньше, чем "орлы" (7). В восьми последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" ни разу не уступили.



Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански пропустит минимум три месяца с травой бедра. Полностью выздоровел Мануэль Лансини, но Уинстон Рид и Мичейл Антонио играть пока не готовы.



Капитан "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек. У Мамаду Сако мышечная травма.