Чилуэлл считает Робертсона лучшим крайним защитником в мире

Бен Чилуэлл из "Лестера" заявил, что считает игрока "Ливерпуля" Энди Робертсона лучшим крайним защитником в мире.

Великолепная игра крайних защитников — как в обороне, так и в атаке — стала грозным оружием "красных" на пути к завоеванию трофея Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, а в этом помогает лидировать в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом.



В преддверии субботнего выезда на "Энфилд" Чилуэлл признался, что восхищается игрой Робертсона и даже старается брать пример с 25-летнего капитана сборной Шотландии.



"Он отличный игрок. Я бы сказал, он является лучшим крайним защитником в мире, и это даже не преувеличение".



"Я определенно слежу за его игрой как за игрой более опытного игрока. Когда "Ливерпуль" показывают по телевизору, я смотрю, что он делает и как я сам могу прибавить".



"Он один из лучших в плане результативных передач и подключения к атаке. Также он очень хорош в обороне, поэтому он определенно является тем, на кого я равняюсь в данный момент".



"Надеюсь, я смогу быть похожим на него и тоже стану одним из лучших в мире. Уверен, я смогу", — сообщил Чилуэлл официальному веб-сайту "Лестера".