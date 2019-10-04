Чилуэлл считает Робертсона лучшим крайним защитником в мире

Энди Робертсон Бен Чилуэлл из "Лестера" заявил, что считает игрока "Ливерпуля" Энди Робертсона лучшим крайним защитником в мире.

Великолепная игра крайних защитников — как в обороне, так и в атаке — стала грозным оружием "красных" на пути к завоеванию трофея Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, а в этом помогает лидировать в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом.

В преддверии субботнего выезда на "Энфилд" Чилуэлл признался, что восхищается игрой Робертсона и даже старается брать пример с 25-летнего капитана сборной Шотландии.

"Он отличный игрок. Я бы сказал, он является лучшим крайним защитником в мире, и это даже не преувеличение".

"Я определенно слежу за его игрой как за игрой более опытного игрока. Когда "Ливерпуль" показывают по телевизору, я смотрю, что он делает и как я сам могу прибавить".

"Он один из лучших в плане результативных передач и подключения к атаке. Также он очень хорош в обороне, поэтому он определенно является тем, на кого я равняюсь в данный момент".

"Надеюсь, я смогу быть похожим на него и тоже стану одним из лучших в мире. Уверен, я смогу", — сообщил Чилуэлл официальному веб-сайту "Лестера".


Метки Лестер, Ливерпуль, Робертсон, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 274

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stavluiordinar 04.10.2019 23:17 # stavluiordinar
    Концентрация и самообладание. Не зря капитан сборной.

    (ответить)

  2. liverfun 04.10.2019 23:16 # liverfun
    шарит, робертсон всего добился сам, поэтому и является отличным примером для подражания

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: