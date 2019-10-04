Лебеф считает травму Лингарда "очень хорошей новостью" для МЮ

Экс-защитник "Челси" Франк Лебеф назвал травму плеймейкера Джесси Лингарда "очень хорошей новостью" для "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер использует 26-летнего Лингарда на позиции 10-го номера, но пока Джесси совершенно бесполезен — ни одного гола или результативной передачи.



К своей невыразительной игре против АЗ в Лиге Европы накануне вечером Лингард добавил травму задней поверхности бедра, из-за чего не был вызван в сборную Англии, однако Лебеф считает, что потеря Джесси — благо для "Юнайтед".



"На мой взгляд, "Манчестер Юнайтед" совершенно ничего не показал против АЗ. Да, Лингард получил травму, и это очень хорошая новость. Но за исключением этого и вратарской игры — никакого позитива", — сообщил Лебеф ESPN.